Abogado de AMLO recordó el desafuero a 17 años: “El pueblo acabó dándole la razón”

(FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO)

Pasaron 17 años desde que el Congreso decidió retirar el fuero al jefe de Gobierno del Distrito Federal, el perredista Andrés Manuel López Obrador, por el desacato a una resolución judicial.

Numerosos políticos que entonces y ahora se mantienen cercanos al presidente de la República, publicaron sus mensajes de apoyo y remembranza para el ahora abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, fungía en 2005 como diputado federal cuando el Congreso decidió llevar al desafuero a Andrés Manuel López Obrador, y además, fue su abogado durante esa etapa.

Duarte era, además, el presidente de la Sección Instructora del Congreso, conformada por cuatro diputados, donde la propuesta de desafuero llegó antes que a ningún otro lugar. La votación quedó en manos de dos diputados priistas, uno panista y quien escribió el hilo.

(FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO)

Por ello, a 17 años del proceso, escribió un hilo en Twitter con las memorias, fotografías, videos y acontecimientos más importantes que aún tiene frescos en la memoria desde entonces.

En primer lugar, enfatizó, se trata de un día que “debería de ser recordado como el día donde se consumó una de las pifias políticas más espectaculares de la política mexicana”.

Luego, agregó que siempre tuvo la certeza, desde su papel como el defensor legal del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, de que “solo sería un en escalón para la reivindicación de la transformación que hoy estamos viviendo”.

Además, tenían claro de que se trataba de un proceso simbólico, pues no había argumentación jurídica que pudiera arremeter en contra del tabasqueño, López Obrador.

Horacio Duarte Olivares recordó el desafuero de AMLO como un parteaguas en la historia de México (Foto: Cuartoscuro)

Duarte aseguró, en este contexto, que dicho proceso fue impulsado por los entonces jefes de la fracción del PRI y el PAN en el Congreso de la Unión, así como del ministro Mariano Azuela, los 360 diputados que votaron para eliminar el fuero y “las mafias empresariales”, mismas que, agregó, “luego participarían en el fraude electoral del 2006″.

Detrás del suceso, tenían el supuesto objetivo de “sacar de la carrera electoral al hoy presidente de México” a través de la persecución política, pero en vez de ello, insistió, “el pueblo acabó dándole la razón”.

Para Horacio Duarte, además, se trató del suceso que dio paso a “los dos proyectos de nación que hasta hoy siguen confrontados”; por un lado, “uno donde imperan la corrupción, el influyentismo y la entrega de nuestra soberanía”, y el otro “donde se gobierna en función de la voluntad popular y la defensa de la Nación”.

Sobre las personas que entonces protagonizaron la disputa legal, Duarte se cuestionó en dónde están y lo que hacen actualmente, a lo que respondió: “Escondidos después detrás de personeros mediáticos y traficantes de influencias”.

(FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO)

Estos mismos, dijo, no se dieron cuenta en ese entonces de que llevar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, más que un daño representó una ayuda involuntaria para “construir algo que hasta el día de hoy perdura con más vitalidad que nunca”, refiriéndose al proyecto de la Cuarta Transformación de México.

Por ello, a 17 años de haber vivido el desafuero, recordó que seguirán avanzando en la creación de un Gobierno que represente solo la agenda del pueblo que lo votó, donde se apueste por el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho.

“Hoy más que nunca reiteramos los valores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y como aquel 7 de abril del 2005 seguiremos caminando junto a Andrés Manuel López Obrador”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: