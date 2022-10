AMLO se reunió con Mike Roman, CEO de empresa 3M, y agradeció equipos para trabajadores de la salud

AMLO se reunió con Mike Roman (Foto: Twitter/@lopezobrador_)

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer su reunión con Mike Roman, presidente y director ejecutivo de 3M, una compañía de ciencia y fabricación enfocada a cuatro grupos empresariales: seguridad e industrial; transporte y electrónica; atención médica y consumo.

Asimismo le agradeció por contar con equipos de protección para los trabajadores de la salud durante la pandemia por COVID-19 en México.

“Nos reunimos con Mike Roman, presidente de la empresa 3M, y otros directivos. Los felicitamos por cumplir 75 años de trabajo responsable en México y, sobre todo, les agradecimos su apoyo en la pandemia de #COVID19 al contar con equipos de protección para trabajadores de la salud”, escribió a través de su cuenta de Twitter este martes 4 de octubre.

Cabe destacar que durante el diálogo también se encontró el vicepresidente global de Asuntos con Gobierno, Edward Kaleta; la directora de Asuntos con Gobierno en México y América Latina, Jana Nieto; y la directora General de México, Fernanda Guarro.

De acuerdo con la página oficial de la empresa 3M, “ha ayudado a liderar la respuesta mundial a COVID-19, que incluye la distribución de más de 4 mil millones de respiradores para proteger a enfermeras, médicos y socorristas”. Esto, mediante los respiradores N95 que llegaron a Latinoamérica y fueron designados prioritariamente para profesionales de la salud que se encontraban ateniendo los brotes por el virus.

Nos reunimos con Mike Roman, presidente de la empresa 3M y otros directivos. Los felicitamos por cumplir 75 años de trabajo responsable en México y, sobre todo, les agradecimos su apoyo en la pandemia de #COVID19 al contar con equipos de protección para trabajadores de la salud. pic.twitter.com/sCF1x5ZIo4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 4, 2022

Este martes de la salud, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que en este momento la situación de incidencia de casos por COVID-19 es comparable con los que se tuvieron en las dos o tres primeras semanas de la pandemia.

“Finalmente, en el indicador más relevante, que es el de defunciones, llevamos cuatro semanas consecutivas donde tenemos menos de un dígito en el promedio diario durante las distintas semanas de defunciones, en este momento ya con dos en la última semana”, destacó.

Asimismo, recordó que desde el pasado lunes 3 de octubre se inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional y como todos los años, se estarán aplicando 33.6 millones de dosis de vacunas a niñas y niños menores de 5 años así como en adultos de 60 años en adelante y en personal de salud.

AMLO agradeció por los equipos para los trabajadores de la salud (Foto: Twitter/SaludAgs)

Por otro lado, una investigación reveló que durante el gobierno de López Obrador fueron investigados al menos dos periodistas y un activista por los derechos humanos a través de sus dispositivos móviles.

Sin embargo, el mandatario aseveró, durante su conferencia de prensa, que su administración no realizó ese espionaje. Además negó la investigación realizada por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias, en las que se reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizó un software spyware para espiar periodistas y activistas.

“No es cierto que se espíe a periodistas y opositores. No somos iguales a los anteriores (gobiernos)”, comentó.

Asimismo, destacó que la Sedena tiene labores de inteligencia que llevan a cabo; sin embargo, no son de espionaje, pues es distinto. “Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los gobiernos anteriores y no somos lo mismo”, destacó.

Por último mencionó: “Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué (espiarlos)”.

