Enrique Garay arremetió contra el Perro Bermúdez y Ricardo Peláez por no criticar al Tricolor

México perdió su partido amistoso contra Colombia, selección que no acudirá al Mundial (Foto: Twitter/miseleccionmx)

A menos de dos meses del debut de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial de Qatar 2022, el accionar del equipo dirigido por Gerardo Martino ha sido ampliamente criticado. En ese sentido, el comentarista Enrique Garay arremetió contra el equipo de narradores de TUDN por no ser francos y críticos con el nivel deportivo del Tricolor y expresó su inconformidad por medio de las redes sociales.

Minutos antes de que finalizara el encuentro entre México y Colombia en la cancha del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, el cronista de Azteca Deportes emitió una crítica. En su publicación hizo evidente el mal funcionamiento de los jugadores en el terreno de juego, pero también arremetió contra el equipo encabezado por Enrique Bermúdez de la Serna y Ricardo Peláez.

“Qué feo baile a la Selección Mexicana en la segunda mitad. Vi unos minutos en Televisa y escuché lo mismo de siempre. Palabras bonitas, solidaridad, mucho apoyo al Tri ¡Por Dios! Si les meten un baile, como lo hace Colombia, hay que decirlo, como lo hacen en Azteca Deportes”, escribió en su cuenta verificada de Twitter @quiquegaray.

Qué feo baile a @miseleccionmx en la segunda mitad.



Vi unos minutos en @Televisa y escuché lo mismo de siempre. Palabras bonitas, solidaridad, mucho apoyo al #Tri



¡Por Dios!



Si les meten un baile, como lo hace Colombia, hay que decirlo, como lo hacen en @AztecaDeportes — Enrique Garay (@quiquegaray) September 28, 2022

Y es que después de haber mostrado un despliegue convincente en la primera mitad del encuentro, los jugadores mexicanos perdieron todo tipo de control y ventaja en el complemento. En menos de siete minutos, los futbolistas colombianos evidenciaron las carencias en el rendimiento del Tricolor, a pesar de que no acudirán a la Copa del Mundo, y pudieron darle la vuelta al marcador adverso.

En ese sentido, la postura de las dos televisoras más grandes en México fue diferente. Mientras los cronistas de TUDN cerraron su labor con el apoyo expreso a Gerardo Martino de cara al cierre de su preparación, los de Azteca Deportes, encabezados por Luis García y Christian Martinoli, arremetieron contra el seleccionador argentino y condenaron el funcionamiento de los jugadores.

¿Por qué agredieron al Tata desde las gradas del Levi’s Stadium?

El descontento no solo se hizo presente en las redes sociales y entre el equipo de comentaristas de la empresa a la que pertenece Enrique Garay. Al término del encuentro, los asistentes a las gradas del Levi’s Stadium corearon, de nueva cuenta, gritos de inconformidad donde solicitaron la renuncia del Tata Martino del banquillo de la Selección Mexicana.

Incluso, de acuerdo con un video difundido en las redes sociales, cuando el estratega abandonó el terreno de juego un sector de seguidores mexicanos se acercó al túnel por el que ingresaría a los vestidores. Cuando se encontró lo suficientemente cerca, los inconformes le lanzaron vasos con líquido que impactaron en su cuerpo. Ante ello, aceleró su paso y abandonó la explanada.

Aquel no fue el único gesto de descontento expresado durante el encuentro. En la segunda mitad, cuando faltaban 10 minutos para el final, el polémico grito volvió a hacerse presente en las gradas y el silbante optó por suspender las acciones durante algunos minutos. Si bien los aficionados dejaron de emitir el gesto, la rechifla y los insultos hacia los jugadores y el cuerpo técnico no cesó.

La Selección de Colombia remontó un marcador de dos por cero contra México (Foto: @FCFSeleccionCol)

En su defensa, además de asumir su responsabilidad, el director técnico mexicano arremetió contra los directivos del futbol mexicano y les atribuyó parte de la culpa del accionar actual de la selección.

“Hace poco escuché a un directivo que la liga no tenía que jugar para la selección. Sí, sí nosotros tenemos el 60% de los jugadores para el Mundial. Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero. Si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas”, arremetió.

SEGUIR LEYENDO: