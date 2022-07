“A mí me vale”: así habló Benny Ibarra sobre el problema entre Sasha Sokol y su ex cuñado Luis de Llano

Benny Ibarra convivió con Luis de Llano en Televisa, además de su relación familiar (Foto: Instagram)

En los últimos días la defensa legal de Sasha Sokol dio a conocer que la denuncia que interpuso la cantante contra Luis de Llano por daño moral, al haberla “revictimizado” con sus más recientes declaraciones, sigue su curso.

Y es que la ex Timbiriche dio a conocer el 8 de marzo un extenso comunicado en el que hizo del conocimiento público que el productor famoso por sus proyectos para Televisa en los 80 y 90, abusó de su vulnerabilidad al entablar una relación con ella cuando era una adolescente, y él un hombre de 39 años.

Tras ello, fue el realizador de proyectos musicales y televisivos quien contestó después de un mes que él no incurrió en ningún delito, toda vez que su relación fue “libre y consensuada”, de la que incluso los papás de Sasha estaban al tanto.

Benny Ibarra Jr. fue de los primeros en mostrar su apoyo a "su hermana" (@luisdllanomacedo, @sashasokolova y @bennyibarra)

El texto que difundió De Llano fue mal recibido por el despacho De la Calle, Madrazo Mancera, que lleva la defensa de la también actriz, y en días recientes publicó que “es indignante que llegue al extremo de reconocer abiertamente la existencia de una relación romántica, con una niña 25 años menor, en un contexto de total asimetría”.

Según la cantante de Serás el aire, De Llano ya fue notificado, por lo que se espera más información del escandaloso caso en los próximos días.

Después de que la también conductora de televisión admitiera sentirse abusada por De Llano Macedo, su ex compañero Benny Ibarra le brindó su apoyo y la llamó “hermana”. Su opinión llamó especialmente la atención, pues Sasha y Benny vivieron un romance infantil en los años 80, además de que el cantante de Cielo es sobrino del denunciado.

La cantante aseguró recientemente que De Llano ya fue notificado de la denuncia en su contra (Fotos: Instagram/@sashasokolova/@luisdllanomacedo)

Así habló entonces el hijo de Julissa De Llano, hermana del productor, ambos hijos de la fallecida actriz Rita Macedo: “Es un tema muy delicado que ha generado muchísimo dolor en la familia. Obviamente, la familia también de Sasha, ella es mi familia, es mi hermana”, destacó el intérprete que durante cuatro años, más recientemente, formó parte del grupo Sasha, Benny y Erik, al lado de ella.

“Me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor”, dijo entonces para Hoy.

Luego de que en el pasado mes de abril la familia De Llano se reunió para festejar el cumpleaños de Julissa, siendo Luis el gran ausente, ahora es Benny Ibarra “papá”, quien habló al respecto de su ex familiar político.

El actor, músico y director de escena de obras de teatro fue cuestionado al respecto en la conferencia de prensa del concierto Chavos+Rucos, donde fungirá como presentador del evento en el que actuarán Enrique Guzmán, Los Hooligans, Los locos del ritmo, Los Rockin devils y otros pioneros del rock and roll en español.

El actor y músico fungirá como conductor en el show "Chavos+Rucos" (Foto: Instagram/@bennyibarrapapa)

Benny Ibarra, quien formó parte de la banda Los Yakis en los 60, fue abordado sobre la demanda que interpuso Sasha Sokol en contra de su ex cuñado, y el músico dejó ver que el tema le es indiferente:

“No, yo no tengo que ver en eso. Se lo voy a decir con pocas letras (gesticula), a mí me vale madres. Yo no sé nada, no sé ni de mi propio... no sé absolutamente nada de demandas”, contó en la conferencia de prensa.

Padre e hijo sostienen una relación cercana (Foto: CUARTOSCURO)

Además, mencionó que no tiene conocimiento de haber visto a De Llano con cercanía a Sasha, cuando ella y Benny Jr. formaban parte de la banda Timbiriche:

“Yo lo que yo conocí a Luis de Llano, cuando trabajábamos juntos, que yo dirigía sus cosas ahí en Televisa, nunca lo vi hacer nada, nada. Ya estamos hablando de otras cosas que no interesan, a mí me vale madre todo”, recalcó el hombre de 78 años para dar por cerrado el tema.

SEGUIR LEYENDO: