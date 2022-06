“No puedo dormir”: Los mensajes entre Anahí y Karol G tras su presentación de “Sálvame”

Karol G invitó a Anahí a su concierto en la Ciudad de México (Foto: Instagram/@anahi)

RBD es considerada como la banda pop en español más exitosa e importante en la historia de la música latina, pues sus millones de discos y fans, así como el paso del tiempo y su intacta vigencia, respaldan su título otorgado por grandes y reconocidos medios de la talla de Billboard, Rolling Stone o incluso la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, también conocida como Grammy.

Y es que, no solo los fans de “carne y hueso” son grandes admiradores, también uno que otro artista que creció con su música o simplemente compaginó con la forma en que sus letras y melodías pop dominaron los años 2000. Por ello la invitación de Karol G a Anahí en su Bichota Tour de la Ciudad de México no sólo se ha convertido en el tema más viral en los últimos días, si no que incluso podría dar pauta para ahora tener una canción de ellas y no solo un cover.

A través de un insta live, Anahí compartió más detalles sobre lo que había ocurrido previo, durante y después del concierto, dejando ver que la emoción de regresar a los escenarios tras 11 años de ausencia, le había quitado por completo el sueño, sin esperar que su nueva gran amiga estaría viviendo la misma situación.

Las cantantes interpretaron "Sálvame", éxito de RBD

“El día del concierto llegué a mi casa y primero, pue claro con mi esposo, con mi hermana, con Jorge mi cuñado, mi mamá, estábamos muy emocionados y veíamos los videos, los volvimos a ver y los volvimos a ver, y ya después pues todo mundo se fue a dormir y yo… 5:30 de la mañana y yo seguía, pero es que no podía, de verdad no podía parar de llorar era una cosa de que así con hipo, no tienen una idea. Entonces recibo un mensaje por ahí y era de Karol y me dice ‘No puedo dormir’ y yo ‘Ay Dios mío, yo tampoco”, inició a contar la cantante.

La querida intérprete de éxitos en solitario como Mi Delirio, Me Hipnotizas y Alérgico, no dudó en asegurar que la experiencia había sido increíble y que por ello se sentía muy plena y realizada, así como agradecida con la reggaetonera más popular del momento: “Fue algo asombroso porque las dos teníamos como este sentimiento tan lindo de lo que vivimos ahí arriba de ese escenario”.

Así la gente reaccionó en redes sociales (Captura Twitter)

La actriz de telenovelas como Primer Amor A Mil Por Hora, Rebelde (2004) y Dos Hogares -la que puede ser su última telenovela en su carrera, ya que no desea volver a hacer una- expresó que estaba consciente de que la gente se encontraba ahí por Karol y que eso le daba miedo, pues el olvido es el peor enemigo de un artista, sin embargo agradeció el apoyo de sus fans y nuevos seguidores pues en solo dos días posterior a la presentación ha aumentado más de medio millón de nuevos followers.

“A las personas que estuvieron en ese concierto, no sé si algunas de esas personas estén aquí en este live, no tienen una idea de lo que hicieron por mí, como mucho más allá de gritarle a un artista cuando sale al escenario, que por supuesto eso es maravilloso, porque para todos los artistas eso es el alimento , pero fue mucho más allá porque tanto tiempo sin pasearme y no era mi concierto, no era mi escenario, ellos no iban a verme a mí”, agregó.

"Sálvame" es la canción más exitosa de RBD (Fotos: Instagram/@anahi/@rbd_oficial)

La también compositora finalizó: “Como dijo Karol y es verdad, tenía muchos nervios porque yo le dije ‘Es que tal vez pues nadie se emocione porque ya pasó tanto tiempo’. Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad, sé que ha sido mucho tiempo, pero fue algo mío, yo quería tener una vida”.

