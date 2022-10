“Lamento que sigas siendo presidente”: Javier Lozano se lanzó contra AMLO tras caída de helicóptero de la Semar

Javier Lozano reaccionó al mensaje de condolencia de AMLO ante el desplome del helicóptero de la Semar (Fotos: CUARTOSCURO)

Este sábado 1 octubre tres miembros de la Secretaría de Marina (Semar) perdieron la vida en Centla, Tabasco debido al desplome del helicóptero en el que viajaban. El hecho causó indignación entre la oposición al gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Después de que trascendió la noticia del incidente el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió sus condolencias a los familiares de la víctimas en redes sociales. El mensaje no fue bien recibido por opositores como el diputado Javier Lozano.

Tal como acostumbra, el legislador adscrito al Partido Acción Nacional (PAN) utilizó su cuenta en Twitter para expresar su opinión respecto a sucesos de relevancia nacional. En esta ocasión aseguró que él, además de lamentar el desplome de la unidad de la Semar, lamenta también que AMLO siga en la presidencia de México.

⚠️ Yo lamento que sigas siendo presidente, estando tan enfermo física y mentalmente. Sería bueno que también lamentaras la muerte de más de 135 mil personas, en tu sexenio, por homicidio doloso. Indolente. https://t.co/jZCjicMeyu — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) October 1, 2022

López Obrador publicó “Lamento el accidente del helicóptero de la Secretaría de Marina. Abrazo a los familiares de las víctimas” y en respuesta el panista escribió: “Yo lamento que sigas siendo presidente, estando tan enfermo física y mentalmente”.

El comentario de Lozano surgió tan solo un día después de que el jefe del ejecutivo confirmó padecer las enfermedades mencionados en reportes médicos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) hackeados por el grupo internacional Guacamaya.

Los documentos obtenidos por Loret de Mola revelaron algunas afecciones al estado de salud de López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

“Todo lo que se dice ahí, es cierto, y se ha expresado, si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital [...] me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo’, les pedí unos días, en eso me dio COVID, entonces tuvimos que esperar y me hicieron el procedimiento”, señaló el jefe del ejecutivo en la conferencia matutina del 30 de septiembre.

Esto luego de que el hackeo al sistema de las Fuerzas Armadas reveló que en enero tuvo que ser trasladado de emergencia debio al padecimiento de angina inestable de riesgo alto que pudo derivar en un ataque cardíaco. También le han sido detecados gota, una enfermedad causante dolor e hinchazón articular e hipotiroidismo.

Sin embargo, Lozano no solo atacó a AMLO por su estado de salud sino también por las estadísticas de su administración por lo que cerró su ataque con un ácido comentario: “Sería bueno que también lamentaras la muerte de más de 135 mil personas, en tu sexenio, por homicidio doloso. Indolente”.

El accidente del helicóptero de Semar ocurrió a medio día de este 1 de octubre (Foto: Facebook/Radio Choca)

Cómo fue el desplome del helicóptero de la Semar en Tabasco

Fue a medio día que un helicóptero de la Marina sufrió un accidente durante un vuelo de reconocimiento en un área de la Quinta Región Naval.

Testigos captaron en video los segundos en que la unidad giró sin control mientras descendía. Finalmente la aeronave cayó en una zona rodeada de vegetación donde habitantes de Centla dieron los primeros auxilios a los dos sobrevivientes, que poco después fueron trasladados al Hospital Naval Frontera.

El helicóptero de la Semar estaba tripulado por cinco personas (Foto: Twitter)

La Semar confirmó que tres tripulantes fallecieron. Asimismo informaron que hasta el momento se desconocen las causas del accidente y detallaron en un comunicado oficial que “se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas que pudieron provocar el accidente de dicha aeronave”.

Cabe señalar que poco antes, en junio de este año, un helicóptero también de la Marina Armada se desplomó. El incidente ocurrió en Sinaloa, tras el operativo de aprehensión de Rafael Caro Quintero.

SEGUIR LEYENDO: