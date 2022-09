Roger Federer habló sobre el tierno gesto que tuvo con Rafael Nadal y explicó el mensaje “secreto” detrás de las fotos

El tierno gesto de Roger Federer y Rafael Nadal que recorrió el mundo (Foto: Reuters)

El adiós de Roger Federer del tenis tuvo múltiples momentos de emoción en medio de una extensa jornada en la Laver Cup. Sin embargo, hubo un pequeño gesto que no pasó inadvertido para nadie y generó ternura en millones de fans alrededor del plantea. En medio de uno de los homenajes que le hicieron al suizo tras la derrota en el duelo del dobles, se tomaron las manos con Rafael Nadal mientras ambos rompían en un profundo llanto. Rivales, leyendas y amigos.

Mientras esa imagen se replica como un símbolo del deporte mundial, el tenista de 41 años realizó una entrevista en la que analizó el gesto espontáneo que tuvieron con el español: “Bueno, quiero decir, fue un breve momento. Creo que en un momento, estaba llorando mucho, y no sé, todo estaba pasando por mi mente sobre lo feliz que estaba de experimentar este momento allí mismo con todos. Y creo que eso era lo bonito de simplemente sentarse allí, asimilando todo mientras sonaba la música, y el enfoque estaba quizás más en ella (la cantante Ellie Goulding). Entonces, casi olvidas que todavía te están tomando fotos”.

Roger detalló que ese movimiento captado por fotógrafos de todo el mundo sucedió mientras la artista británica le cantaba un tema en su honor. “Supongo que en un momento dado, sólo porque obviamente no podía hablar y la música estaba allí, supongo que simplemente lo toqué, y supongo que es quizás un agradecimiento secreto. No sé qué fue, pero para mí, eso es tal vez lo que era y cómo se sentía, y algunas fotos salieron de ella. No sólo esa, sino también otras, que eran completamente locas. Ya sabes, con diferentes ángulos, y espero conseguirlas porque significan mucho para mí”, analizó en una extensa entrevista que le brindó al medio norteamericano The New York Times.

El llanto de Roger Federer y Rafael Nadal en plena despedida del suizo

El periodista Christopher Clarey le preguntó también si consideraba que este gesto de ternura podía cambiar la mirada sobre los atletas masculinos: “Creo que siempre me ha costado mantener mis emociones bajo control, ganando y perdiendo. Al principio, me enfadaba, me entristecía y lloraba. Y luego, estaba feliz y llorando por mis victorias. Creo que el viernes fue otro, para ser honesto, porque creo que todos los chicos -Andy (Murray), Novak y también Rafa- vieron sus carreras pasar por delante de sus ojos, sabiendo que todos, en cierto modo, hemos estado tenido bastante tiempo prestado. A medida que te haces mayor, entrando a los 30, empiezas a saber lo que realmente aprecias en la vida, pero también en el deporte”.

"Vieron sus carreras pasar por delante de sus ojos", analizó Roger





