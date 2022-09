Último tráiler de “Halloween: la noche final”: el regreso de Michael Mayers y el duelo final

Esta es la última batalla de Laurie Strode con Michael Mayers. (Universal Pictures)

“Han pasado cuatro años desde que Michael Mayers desapareció sin dejar rastro”, apunta el primer mensaje del avance final de Halloween: la noche final (Halloween Ends), 15 días antes de su estreno en las pantallas de Latinoamérica. Primeramente, las nuevas imágenes dejan ver a un joven adentrándose en una especie de túnel al que entró sin miedo alguno, en el que terminó encontrándose nada más y nada menos que a Mayers, quien se conoce uno de los seres más tenebrosos que puedan existir, sobre todo en las fechas de Halloween.

“Él mató a mi hija, pero esta noche lo mataré”, expresa Laurie Strode, quien es la mujer caracterizada por Jamie Lee Curtis, quien abre las puertas de su casa mientras lo espera en su casa más preparada que nunca.

Jamie Lee Curtis y Will Patton son los protagonistas de "Halloween Ends". (Universal Pictures)

Esta secuela cuenta que, luego de 45 años, la franquicia de terror más aclamada y venerada de la historia del cine llega a su épica y aterradora conclusión cuando Laurie Strode se enfrenta por última vez a la encarnación del mal, Michael Myers, en un enfrentamiento final como nunca antes se había visto en la pantalla; pues sólo uno de ellos sobrevivirá.

Su sinopsis detalla que cuatro años después de los sucesos de Halloween Kills del año pasado, Laurie vive con su nieta Allyson y está terminando de escribir sus memorias, en las que señala que no ha vuelto a ver a Michael Myers. Sin embargo, Laurie, después de permitir que el espectro de Michael determine y conduzca su realidad durante décadas, ha decidido por fin eximirse del miedo y la rabia y abrazar la vida. No obstante, “cuando un joven, Corey Cunningham es acusado de matar a un niño que estaba cuidando, se desencadena una cascada de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas”.

"Halloween Ends" es dirigida por David Gordon Green. (Universal Pictures)

La icónica Jamie Lee Curtis regresa por última vez como Laurie Strode, la primera “chica final” del terror y el papel que lanzó la carrera de Curtis. Curtis ha interpretado a Laurie durante más de cuatro décadas, uno de los binomios actor-personaje más largos de la historia del cine. Cuando la franquicia se relanzó en 2018, Halloween destrozó los récords de taquilla, convirtiéndose en el capítulo más taquillero de la franquicia y estableciendo un nuevo récord de fin de semana de estreno para una película de terror protagonizada por una mujer.

Además de Lee Curtis, Halloween: la noche final cuenta con el regreso de Will Patton como el oficial Frank Hawkins, Kyle Richards como Lindsey Wallace y James Jude Courtney como The Shape.

Póster oficial de "Halloween Ends/ Halloween: la noche final". (Universal Pictures)

Del equipo creativo que relanzó la franquicia con Halloween y Halloween Kills de 2018, la película está dirigida por David Gordon Green a partir de un guion de Paul Brad Logan, Chris Bernier, Danny McBride y David Gordon Green, basado en los personajes creados por John Carpenter y Debra Hill. Blumhouse Productions es una de sus principales productoras y Universal Pictures su distribuidora oficial.

Halloween Ends, primer tráiler. (Universal Pictures)

Espera Halloween: la noche final este 13 de octubre. ¡Vendrá más sádica que nunca!





