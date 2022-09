César Bono recordó a “Benito” y contó que lo conoció desde antes de Vecinos

Durante una entrevista César Bono recordó que mantuvo una amistad con Octavio Ocaña de hasta 17 años (Gettyimages)

El actor y comediante de 71 años, César Bono, durante una entrevista con Adela Micha en su programa La Saga, recordó su entrañable amistad con el fallecido Octavio Ocaña, con quien tuvo una relación de 17 años, pues lo conoció desde los 5 años.

Octavio Ocaña, mejor conocido por su interpretación de Benito en la serie de comedia, Vecinos, paso 14 años dentro del elenco y se habría ganado el corazón de todos sus compañeros, asimismo César Bono comentó que el éxito obtenido durante las primeras temporadas se debió a la aparición de su joven amigo.

“Hasta el momento lo sostengo, a pesar de que el programa siempre fue del agrado del público porque aparecían figuras como Polo Ortíz, quien es una institución en la comedia y el elenco contaba con muchos más personajes. El éxito obtenido en el comienzo de la serie no fue por ningún otro actor ni actriz que no fuera Octavio Ocaña”, declaró el comediante.

Para César Bono, su pequeño compañero de cuadro era quien tenía más ángel, belleza como actor y esencia humana que cualquier otro miembro del elenco, además comentó que vivirá agradecido con el porque la popularidad de Vecinos fue gracias a Ocaña.

Octavio siempre tendrá 22 años en la memoria de su amigo, mientras que para Bono el tiempo seguirá transcurriendo, y en la entrevista con Micha recordó el instante en el que fueron presentados para comenzar a trabajar en el el proyecto.

“En ese momento me habló el señor Eugenio Derbez para realizar Vecinos. Entré en la oficina del señor y me mostró a Octavio Ocaña, diciéndome: ‘mira, él será tu hijo en la serie y se va a llamar Benito’, a lo que yo le pregunté, ‘¿Y en la vida real como te llamas?’, volteó a verme para arriba porque tenía apenas cinco años y me contestó ‘Me llamo Octavio’”, recordó César.

Al conocer el verdadero nombre del nuevo integrante no puedo evitar pensar en su amigo Octavio Galindo, quien a su vez había fallecido en aquellas fechas. Desde ese instante los dos actores mantuvieron una buena amistad, la cual se podía ver reflejada en la pantalla chica.

Hasta la fecha César Bono sigue riéndole homenaje a Benito durante las grabaciones de las nuevas temporadas de Vecinos, también mencionó que a su parecer la muerte de Ocaña fue un gran error puesto que recientemente habían vuelto a trabajar juntos.

El tiempo se detuvo a los 22 años para Octavio Ocaña, sin embargo para sus compañeros seguirá transcurriendo y él seguirá en sus memorias

Fallecimiento de Octavio Ocaña

En la tarde del 29 de octubre de 2021, la muerte del actor Octavio Ocaña, quien saltó a la fama por interpretar a Benito Rivers en la serie cómica Vecinos, cimbró a la sociedad mexicana. El intérprete murió a los 22 años de edad y fue encontrado abordo de una camioneta en el Estado de México herido de gravedad, luego de una persecución policial.

El disparo le produjo una lesión características de orifico de entrada ubicado en parietal derecho y orificio de salida en parietal izquierdo en ángulo ascendente. Al momento de llegar a la escena del crimen se determinó que el actor todavía empuñaba un arma en la mano derecha.

Por protocolo, el arma de fuego fue retirada del conductor. Según la declaración del elemento policíaco, los policías aseguraron a los acompañantes de Ocaña y solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia para trasladar al sujeto lesionado al hospital. Fue durante el traslado al hospital que finalmente el actor de 22 años perdió la vida.

SEGUIR LEYENDO:

Octavio Ocaña: la captura pendiente que podría ayudar a resolver el caso}