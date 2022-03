“Vecinos” rindió homenaje a Octavio Ocaña con conmovedora escena: “Vuela alto Benito”

Entre lágrimas el elenco le dedicó unas palabras

A unos meses de su partida y con la inminente ausencia de su interpretación dentro de la nueva temporada de Vecinos, Octavio Ocaña recibió un muy emotivo homenaje dentro del inicio de la entrega donde el actor personificó por años a Benito Rivers, papel que le diera fama nacional y que hasta la fecha sus fans siguen recordando con gran cariño por el “ángel” que poseía.

El domingo 27 de marzo se transmitió por Las Estrellas el ya anunciado tributo que según palabras de su productor Elías Solorio era más que merecido: “Hoy es un día especial. Estrenamos la nueva temporada de #Vecinos @Vecinosoficial con la ausencia de Octavio Ocaña #Benito. Hay un homenaje en el programa. Se lo merece”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la escena cada uno de los actores se despiden a su manera con la justificación de su ausencia: Benito consiguió un gran papel en una serie fuera del país donde interpretará a nada más ni nada menos que “un ángel”. Eduardo España fue el encargado de dedicar las últimas palabras: “Mendigo nariz de mosco, es que no vamos a ser los mismos sin ti, pero ahora eres un ángel, nuestro ángel… Vuela alto Benito, vuela alto. Octavio siempre serás nuestro Benito”, expresó el actor.

El elenco le dedicó unas emotivas palabras (Fotos: capturas de pantalla de Twitter)

La conmovedora escena que ya es viral en redes sociales y no ha dejado de ser tendencia en plataformas como Twitter inició con mucha comedia que poco a poco bajó su velocidad y tomó un tono serio, pues la actriz Ana Bertha Espín quien es Lorena Rivers, la mamá de Benito dentro de la serie: “Hijo, estaba esperando tu llamada, ya saben los vecinos y todos quieren desearte buena suerte… yo también te amo, no te lo pude decir la última vez pero te amo mi amor”, mencionó la actriz entre lágrimas.

César Bono no se quedó atrás y como el popular cineasta que vive de sus recuerdos en películas, Frankie Rivers, le mencionó su cariño: “Benito hijo, sí ya sé que no querías ser actor, ni querías disfrazarte ni escuchar mis guiones, ay como que me perdonas condenado chamaco… yo solo quería que fueras un gran actor como tu padre. Mírate ahora hijo, eres una gran estrella”, agregó el actor en la escena donde fingen hablar por teléfono con Octavio Ocaña.

Así lo despidió Televisa (Foto: Televisa)

Otros personajes se sumaron dedicando breves líneas en su despedida, siendo las de Mayrín Villanueva (Silvita) otra de las más aplaudidas: “Benito, vamos a pensar mucho en ti, en ese niño que vimos crecer con tanto amor y que siempre nos arrancaba una sonrisa”. Luis interpretado por Dario Ripoll se sumó: “Sí el bipolar, el pelonchas… mira solo queria decirte que naciste con ángel y ahora ese ángel le salieron alas”, expresó.

Pablo Valentín y la primera actriz Macaria también hicieron lo suyo con un toque de humor. “Mi cabeza de papita adobada, ya nada va a ser lo mismo sin ti, ahora con quién voy a jugar. Ya nos haces falta a todos, también a Rambo”, mencionó el personaje de Pedro Mediana para rematar el de Magdalena López Pérez: “Benito a nombre de la prestigiosa y acaudalada familia… siempre te vamos a llevar en el corazón”.

El actor recibió un tributo por su personaje de "Benito" (Fotos: Televisa)

Ante el estreno de la octava temporada de la serie Vecinos, Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, lanzó un emotivo mensaje en el que invitó a sus seguidores a no perderse el primer capítulo de la producción de Televisa: “Así las redes un poco antes de que se estrene la nueva temporada de Vecinos. Nos sentimos más orgullosos que nunca de nuestro Octavio. Brilló tanto en la tierra como ahora lo hace en el cielo, gracias por hacerlo tan inmortal en esta vida”.

