Caso Ayotzinapa: padres de desaparecidos exigieron a Sheinbaum dejar de proteger a Omar García Harfuch

Omar García Harfuch fue implicado en la verdad histórica de Ayotzinapa (Foto: Cuartoscuro)

En el marco de los ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, familiares, estudiantes y colectivos protestaron este lunes 26 de septiembre en la Ciudad de México. La marcha salió del Ángel de la Independencia y terminó en el Zócalo Capitalino.

En ese sentido, los padres de los desaparecidos exigieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que deje de proteger al actual secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

“Decirle también a la doctora Claudia que no defienda a ese malviviente que es Omar García Harfuch, que tiene que declarar, que no tiene por qué estarlo defendiendo y eso le va a pesar en su campaña, tener un delincuente al lado de ella. No porque nosotros, los padres, lo queramos, sino porque hay declaraciones en donde está inculpado”, declaró uno de los padres.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de #Ayotzinapa piden a @Claudiashein deje de proteger a @OHarfuch señalado por su participación en el crimen de lesa humanidad. Que permita que la justicia lo investigue#NiPerdónNiOlvido pic.twitter.com/7ZO1V1iGlH — Coordinadora1DMX (@Coordinadora1DM) September 27, 2022

Cabe recordar que en septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes en Iguala, García Harfuch era comisionado de la Policía Federal en el estado de Guerrero; ya llevaba cinco años en la corporación y 22 meses en la entidad en donde sucedieron los hechos.

Al momento de la desaparición de los jóvenes dijo que estaba comisionado en Michoacán, pero después formó parte de la Agencia de Investigación Criminal, donde no cuestionó ni buscó responsables por la llamada Verdad Histórica.

García Harfuch también fue señalado por un testigo como agente sobornado por Guerreros Unidos, el grupo que desapareció a los estudiantes; sin embargo, el funcionario público ha rechazado cualquier implicación en el caso.

Sheinbaum ha defendido al secretario de Seguridad en diversas ocasiones (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

El nombre del actual secretario de Seguridad Pública de la capital fue mencionado durante la audiencia de imputación contra Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue detenido el 19 de agosto por su presunta participación en construir una falsa versión que pretendía resolver el caso con un carpetazo.

De acuerdo con los reportes en los que se le señala, el actual funcionario en el gobierno de Claudia Sheinbaum, fue mencionado por Lidia Bustamante Vargas, agente del Ministerio Público Federal del Caso Iguala. La agente de la FGR dijo que Murillo Karam tuvo una junta con diversos mandos, dos días después de que se atrajo el caso en la dependencia que encabezaba.

En dicha reunión, según Bustamante Vargas, se encontró Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal; Gualberto Ramírez Gutiérrez, excoordinador Antisecuestros de la SEIDO; José Luis Martínez Pérez, quien fuera delegado de la PGR en Guerrero, ; Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial; y Omar García Harfuch.

Miles de personas marcharon hacia el Zócalo Capitalino para exigir justicia tras ocho años de la desaparición de los estudiantes (Foto: REUTERS/Luis Cortés)

Tras las acusaciones hacia Omar García, Sheinbaum salió en su defensa en distintas ocasiones: “Omar García desde que se integró al gobierno de la Ciudad de México ha desempeñado excepcional y varias veces ha dado la explicación de qué él en ese momento no estaba en el estado de Guerrero, lo ha dicho públicamente, y ahora lo ha hecho en redes sociales, además que es un hombre íntegro, nosotros ponemos por encima de todo el respeto a los derechos humanos”, mencionó.

Esto ha ocasionado críticas hacia la mandataria pues la señalaron de proteger a García Harfuch, aun cuando se han presentado algunas pruebas en su contra.

