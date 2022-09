Así reaccionó Edén Muñoz a las críticas por decir que es más sinaloense que mexicano

Luego de que las declaraciones de Edén Muñoz hayan circulado en TikTok y causaran una controversia, el cantante salió a aclarar sus palabras y se disculpó (FOTO: Twitter/@calibre50eden)

Luego de una controversia que inició Edén Muñoz por mencionar que se siente orgulloso de ser sinaloense y no tanto por ser mexicano, el cantante aclaró lo que quiso decir, pues comentó que no quiere que su familia comience a recibir odio por su culpa.

Durante una conferencia de prensa que Edén Muñoz ofreció el pasado 15 de septiembre con motivo de las fiestas patrias en Sinaloa, el intérprete de Ni volviendo a nacer fue cuestionado acerca de cómo se siente por ser mexicano, a lo que respondió: “Que me perdone Dios, pero me siento más orgulloso de ser sinaloense que de ser mexicano”. Esta respuesta causó polémica en parte del público, motivo por el que algunas personas en redes sociales comenzaron a difundir esta parte de sus declaraciones, cuestionando al cantante.

Luego de días de que estuviera circulando las palabras de Edén, a través de su cuenta de TikTok hizo una aclaración de lo que dijo. Mencionó que sólo no se dio a entender porque se sentía muy nervioso durante el encuentro con la prensa, pero aseguró que no dijo que no se siente orgulloso de ser mexicano.

@edenmunoz1 Esto es lo que digo al respecto Gracias a Todos ♥️ ♬ Oficialmente en Soltería - Eden Muñoz

“Primero, unas disculpas sinceras (...) yo no me di a entender, y es que conmigo pasa algo muy curioso, a pesar de que tengo muchos años haciendo esto, las ruedas de prensa siempre me siguen poniendo nervioso y se nos traba la lengua, a veces no conecta uno la boca con la cabeza o con el cerebro y pasan este tipo de cosas”, comenzó su video Edén.

Hizo hincapié en que se habría equivocado con sus palabras, por ello es que quiere asumir las consecuencias que sus declaraciones tengan; sin embargo, no quiere que éstas lleguen a su familia, pues ellos no tuvieron participación en estos hechos.

“Insisto, yo la cag... al no darme a entender y eso lo reconozco y por eso estoy aquí y asumo todas las consecuencias que puedan llegar, lo que sí no permito es que se vaya todo esto de control y se metan con mis hijos y con mi familia y empiecen a decir cosas, porque ellos no tuvieron la culpa”, dijo el intérprete de Me hace tanto bien.

Reconoció que le habría ganado el “patriotismo estatal” como a cualquier persona le hubiera pasado, pues se encontraba en un evento de su natal Culiacán, Sinaloa.

“Me ganó el patriotismo estatal, que yo creo que a todo el mundo le gana (...) a final de cuentas, México es todos, pero yo jamás he dicho que no me siento orgulloso de ser mexicano, no pongan palabras en mi boca porque eso sí está muy cabr...”

Para terminar con su mensaje, Edén Muñoz nuevamente lamentó no haberse dado a entender y que sus declaraciones se prestaran para formar una polémica. También compartió lo mucho que le gusta México y lo feliz que se siente por ser parte de este país.

“Yo sí les digo, a mí me mam... México, me encanta mi país, hago música mexicana, vivo aquí (...) yo sí soy muy patriótico y si, insisto, no me di a entender, eso no justifica que estén tirando cosas contra mi familia”, concluyó.

Y es que durante la conferencia de prensa, luego de que Muñoz mencionó que se sentía más orgulloso de ser sinaloense que mexicano, la prensa le preguntó el porqué de su respuesta, a lo que señaló que hay rasgos que diferencian a los sinaloenses de los demás. “Sinaloa es algo que se siente, y no solo a nivel musical, a nivel... en las personas”, dijo en ese momento.

SEGUIR LEYENDO: