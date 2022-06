Pepe Aguilar explicó por qué no quiere que Ángela cante un tema de Edén Muñoz

El intérprete del regional mexicano aseguró que tiene una buena relación con el ex vocalista de "Calibre 50". (Foto CUARTOSCURO -Foto Instagram: @angela_aguilar_)

Tras la controversia que enfrentó Ángela Aguilar por la filtración de su romance con Gussy Lau- un compositor mexicano-, los integrantes de la dinastía procuraron continuar con sus carreras lejos del escándalo. Sin embargo, en las últimas horas el intérprete de éxitos como Prometiste, Por mujeres como tú y Directo al corazón volvió a dar de qué hablar, pero en esta ocasión por una acción que cometió hace aproximadamente dos años.

Fue en septiembre de 2020 cuando Pepe Aguilar recibió fuertes críticas por interrumpir a sus hijos, quienes estaban cantando un tema de Edén Muñoz, para pedirles que no lo hicieran más. Todo ocurrió en el marco de las Fiestas Patrias de dicho año, cuando la familia Aguilar se reunió en su comedor dentro del rancho El Pitayo para disfrutar de algunos platillos típicos como esquites, pozole, chiles en nogada y mini flautas.

Como era de esperarse, durante la velada cantaron algunos temas del regional mexicano, entre los que destacó Aguaje Activado, una canción bajo la autoría de Edén Muñoz que Calibre 50 lanzó en 2012 como parte de su álbum El Buen Ejemplo. Ángela y Leonardo fueron los encargados de poner sobre la mesa dicha canción y muy felices interpretaron unas estrofas hasta que su padre les pidió parar.

“No está bien que canten ustedes esa canción y mira que es de mi amigo Edén Muñoz y co-compositor, llevamos compuestas varias canciones”, dijo mientras los jóvenes artistas prestaban atención. En un momento Ángela quiso intervenir, pero su padre continuó: “Pero te oyes muy rara diciendo: ‘Traigo morras en mi troca hasta cigarros’”.

El patriarca de la familia no fue el único en pedirles que no cantaran el tema, también lo hizo Aneliz Álvarez, su esposa y madre de sus tres hijos: “Si es raro verte a ti [Ángela] cantando esa canción, tú que cantas todo así, hermoso... ‘Traigo chelas y bebidas’”.

La acción que tuvo Pepe Aguilar con sus hijos, en especial con la intérprete de Dime cómo quieres, En realidad y La llorona, dividió opiniones en la sección de comentarios del video, mientras algunos usuarios aplaudieron la cálida relación de la dinastía, otros consideraron que fue un poco exagerado detener la interpretación de los jóvenes cantantes.

Tras casi dos años de lo ocurrido, el intérprete de 53 años recordó la polémica y explicó que todo se trata de una confusión, pues realmente no tiene ningún problema con que sus hijos canten temas de Edén Muñoz -contrario a lo que se especula-, la verdadera razón detrás de lo que pasó es que no se siente a gusto con temas que tengan “malas palabras”.

“Lo que no me gusta es que se digan malas palabras en las canciones, pero Edén no me ha mandado ninguna con malas palabras para Ángela. Igual ahí hay un malentendido”, dijo ante las cámaras de Ventaneando.

Bajo este contexto, Pepe Aguilar desmintió tener diferencias con el ex vocalista de Calibre 50 y rectificó: “Edén es mi amigo, me encanta como canta y como compone”.

Pepe Aguilar y su consejo sobre el ideal de felicidad

Con motivo del Día del Padre, el intérprete del regional mexicano subió un TikTok donde pidió que los padres cuiden no dar un mensaje erróneo sobre la felicidad.

“La amargura del día de hoy es la siguiente: no confundan a sus hijos, no les digan que a esta vida se viene a ser feliz. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? A esta vida no vienes a ser feliz, porque ser feliz es una de las mil cosas que haces en la vida”, dijo.

