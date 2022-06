Edén Múñoz contó lo difícil que fue trabajar con Yuridia: “La morra en su plan diva”

Edén Múñoz contó lo difícil que fue trabajar con Yuridia en un principio Foto: Especial/Instagram/@edenmunoz/@yuritaflowers

Desde hace algunos meses el reconocido intérprete Edén Muñoz ha figurado en la escena musical con una nueva faceta como productor y es que desde principios de año, el intérprete compartió que estaría colaborando en el nuevo sello discográfico de la ex académica, Yuridia.

Esta colaboración laboral entre la cantante mexicana de 35 años y el ex vocalista de Calibre 50 ha causado gran ilusión a sus seguidores quienes en más de una ocasión se han pronunciado sobre dicho material el cual fungirá como el regreso de Yurida a la escena musical después de una pausa que data del 2020 bajo el título Él lo tiene todo.

Sin embargo, para el cantautor y productor de música regional mexicana no todo fue miel sobre hojuelas, ya que en una reciente entrevista que ofreció para el programa de Radio Show habló del primer encuentro con la también compositora nacida en Hermosillo, Sonora a quien definió como “exigente” y “medio especialita”.

“Pinch* Yuri, no me la podía quitar de encima: ‘apúrate cabr*n’ (le decía)”, comenzó contando el intérprete de A la antigüita.

Edén relató que el equipo de Sony Music lo contactó para que él fuera el productor del nuevo sello discográfico de la renombrada artista mexicana, pese a la insistencia él declinó el ofrecimiento, ya que nunca había hecho una producción con relación al género y, además, porque era consiente del difícil carácter de la intérprete de Ya te olvidé.

“Yo le dije: ‘güey para empezar yo no hago mariachi, nunca he producido mariachi, yo hago lo que hago y si ustedes tienen una percepción de eso chingona, pues qué chingón y les agradezco un montón’, pero yo ya sabía, o ya me habían dicho algunas personas lo complicado que era trabajar con ella, de que: ‘no, güey esa vieja es un dolor de hu*vos’”, arguyó.

Al final el ex vocalista de Calibre 50, aceptó y ahondó sobre su primera reunión en línea con la ahora coach de La Voz México la cual le comentó que estaba muy ilusionada de trabajar con Edén.

“De repente entendí que salvo si es complicada o no la persona, yo creo que uno como productor tiene que ser el mediador para de repente si tú eres mam*n, cabr*n, un hijo de la chinga*a y te toca un productor que es peor que tú nunca se van a poner de acuerdo”, subrayó.

Yuridia paró su presentación (Foto: IG yuridiamusic)

En la charla que duro poco más de 1 hora, Edén confesó como fue que lograron limar la tensión que se hacía presente: “Cuando nos sentamos la morra en su plan divo y le digo: ‘yo sé que tú eres una verg*, pero yo también lo soy, ¿sabes?”.

“Vamos a poner esta madr* en contexto, yo estoy hoy de lado del productor que sinceramente es mi primera vez y tú estás trabajando con un desconocido, un inexperto hasta cierto punto, pero te prometo que voy a poner lo mejor de mi pa’ que salgan las cosas como tú quieres que salgan y me dice la morra: ‘pues sí wey si eres unas verg* tú porque nadie se anima a decir que le vas a echar ganas a un proyecto’”, añadió.

Para finalizar, el productor nacido en los Mochis, Sinaloa, enfatizó que con el tiempo conoció una faceta poco vista de Yuridia en donde más que considerarla como una colega de profesión se volvió en una amiga.

Edén Muñoz habló de como fue la relación laboral con Yuridia en un principio Foto: Instagram/@yuritaflowers

“Entre su mamad*s y su lado artístico me llevó a conocer a una persona con la que conecto bien cabr*n y le digo: ‘tú y yo fuimos cholos en algún barrio, o nos echamos putaz*s en algún salón o fuimos novios en algún momento, pero fuimos algo en otra vida porque no puede ser que tengamos tanta conexión”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Edén le “echa flores” a Yuridia y es que desde que se dio a conocer la producción de manera pública, el también cantante no ha parado de enaltecer la personalidad de la renombrada mexicana.

