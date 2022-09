André Marín volvió a preocupar por su salud: qué padecimiento tuvo el periodista de Fox Sports

André Marín volvió a preocupar por su estado de salud durante su programa en Fox Sports (Foto: Twitter/ @FOXSportsMX)

Durante la más reciente edición de La Última Palabra de Fox Sports, los televidentes mostraron su preocupación por André Marín, periodista deportivo. Y es que el semblante que tenía el analista deportivo despertó inquietudes de los televidentes pues aseguraron que el comentarista deportivo no se encontraba en óptimas condiciones de salud para dirigir el programa nocturno del domingo 25 de septiembre.

Fue a través de redes sociales que diferentes internautas preguntaron de qué estaba enfermo André Marín pues no era la primera vez que se mostraba de tal forma ante las cámaras de Fox Sports. Lo que destacó de la apariencia del ex colaborador de TV Azteca fue el tono de su voz pues sonaba como si tuviera una infección en la garganta, además las pausas que tomaba entre cada frase alarmó a los televidentes.

La enfermedad que sufrió André Marín y que puso en serio riesgo su vida durante el 2020 (Foto: Twitter/@_Daviles)

Cabe recordar que a lo largo del programa deportivo, Marín no suele sentarse en ningún momento, pues al ser el conductor estelar se mantuvo de pie mientras daba la palabra a cada uno de los colaboradores que lo acompañaron en la mesa de debate, hecho que alarmó a los seguidores del comentarista.

No mamen el que no va a llegar a Qatar es el Andre Marín https://t.co/frlCXxRdYU — SIAMEL (@suspensionismo) September 26, 2022

¿Qué le pasó a André Marín, conductor de “La Última Palabra”?

A pesar de que el aspecto de André en la actualidad es preocupante, fue en junio de 2020 cuando reveló la enfermedad que perjudicó su apariencia y que lo llevó a estar internado en un hospital. André Marín enfermó de una bacteria llamada Clostridium Difficile, la cual contrajo antes de la pandemia por COVID-19.

En entrevista con Javier Alarcón para su canal de YouTube, el experimentado periodista deportivo contó cómo fue su padecimiento y las consecuencias que tuvo su cuerpo pues lo más notorio fue el haber bajado bastantes kilos de peso y la pérdida de cabello, además de un semblante pálido y demacrado.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa Javier -que no se la recomiendo a nadie- que se llama Clostridium, es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”.

De acuerdo con el testimonio del propio colaborador de Fox Sports, lo más grave de la enfermedad duró seis meses su tratamiento, en el que estuvo con fuertes antibióticos y un seguimiento puntal médico para recuperarse.

“Me sacaron adelante, estuve internado. Es todo un tratamiento para volver estar al cien, afortunadamente voy de maravilla con algunos medicamentos, complementos vitamínicos y todo eso. Pero sí, sí estuve en el hospital Javier, sí es un infierno”, confesó en junio de 2020.

Si algo caracterizaba a André Marín era estar parado todo el programa de la Última Palabra, ahora el conductor aparece sentado durante el programa y cuando la cámara lo enfoca se ve enfermo, delgado, demacrado y con dificultad para hablar, cada vez se ve más deteriorada su salud. pic.twitter.com/f2LnrF1KYp — •FAFHOO• (@Fafhoo) September 26, 2022

Desde entonces Marín explicó que tiene un seguimiento médico para ver la evolución de su enfermedad. A casi dos años de aquel diagnóstico, el periodista de Fox Sports aún sigue preocupando al público por su apariencia pues desde entonces no recobró su mismo semblante.

En relación a cómo contrajo la bacteria, André Marín compartió qué le dijeron los médicos en ese momento pues no pudieron averiguar de cómo se contagió. “No sabes cómo te puede llegar, me platicaban mis médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante puede estar el virus, entonces lo tomas y te hace pedazos el estómago; no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue mucho más fuerte, afortunadamente ya recuperado”, agregó.

André Marín no ha explicado cómo se encuentra de salud (Foto: Instagram/ @andremarinpuig)

Hasta el momento, el periodista deportivo no ha comentado nada al respecto de las críticas de su estado de salud. Incluso en su cuenta oficial de Instagram subió una historia en la que presumió que es un donador de órganos, esto en el marco del Día Nacional de Donación de Órganos.

