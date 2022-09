Concierto gratuito de Grupo Firme reveló clasismo de internautas; les llaman “nacos” a asistentes

Grupo firme en el Zócalo de la CDMX (Foto: Especial)

La presentación gratuita de Grupo Firme en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México logró que se reunieran más de 280 mil personas cantando, bailando y conmoviéndose con las interpretaciones de la agrupación, sin embargo, hubo otros que aprovecharon para resaltar su clasismo al llamar a los asistentes “nacos”.

Y es que durante la jornada del evento, se reportaron algunos incidentes que fueron suficiente excusa para que algunos criticaran a los fans de Grupo Firme.

Por ejemplo, originalmente se tenía contemplado que el acceso fuera partir de las 2:00 pm por Pino Suárez y 20 de noviembre, sin embargo, los fans terminaron por saltarse las vallas de seguridad en lo que se llama comúnmente “portazo” para ingresar antes a la zona y estar cerca del escenario.

“Lo más naco de lo más naco es representado por los nacos de los que se brincaron las vallas para ver al los nacos de grupo firme”, dijo una usuaria de redes sociales que además acompañó su opinión con un gif de la película Amarte Duele.

Lo más naco de lo más naco es representado por los nacos de los que se brincaron las vallas para ver al los nacos de grupo firme. pic.twitter.com/W8O9HJmj3o — uıɯǝW (@tretretre3336) September 25, 2022

“Los fans de Grupo Firme son nacos y que chingu*n a su madre los ofendidos”, dijo otro usuario de Twitter en una publicación sobre la valla tirada por los asistentes.

Otro de los incidentes fue captado en video. En este se observa a por lo menos un asistente peleando con un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien estaba ahí para mantener el orden.

Algunos aseguraron que estaban usando la palabra “nacos” por la actitud destructiva que tuvieron los asistentes del concierto, no tanto porque les gustara la música de Grupo Firme o alguna otra cosa.

“No por ir a ver Grupo Firme en el Zócalo eres un naco. Depende de tu comportamiento. Ha habido conciertos de Justin Bieber, Shakira, Paul McCartney, Roger Waters, Vicente Fernández, etc, y en TODOS siempre hay nacos. Y no es algo clasista, ser pobre o rico no te quita lo naco”, señaló un internauta.

Capitalinos se saltar las vallas y protocolos de seguridad para ver a Grupo Firme en primera fila (Fotos: Instagram/@grupofirme/Twitter/@@OVIALCDMX)

“La gente realmente sabe que el clasismo refiere a un tema económico y de nivel social???? cuando hablamos de ‘nacos haciendo circo´ va dirigido a una falta de educación y nivel cultural. Pobreza no es sinónimo de ignorancia… y si, Grupo Firme esta bien naco”, aseguró otra usuaria más.

A pesar de las justificaciones, muchos se molestaron por los comentarios clasistas, asegurando que a pesar de los connatos de peleas y el “portazo” reportado, los asistentes no deberían ser llamados “nacos”.

“Para esos que están diciendo que grupo firme es para nacos, no los vi diciendo lo mismo cuando estuvieron en Coachella, clasistas de shit”.

“A mi no me gusta grupo firme pero no por eso los ando criticando, hemos visto que nacos hay hasta en la ópera y en las esferas más altas, no se porque andan de moralista la banda con complejo de superioridad”, apuntó alguien más en Twitter.

“Pinches nacos los que fueron a ver al grupo Firme”

Atte. Un wey qué se siente fifi. pic.twitter.com/sAcJ241Hfy — REY🏳️‍🌈⃤ 🫧🪩🐝 (@luis_shameless) September 26, 2022

Las mega pantallas para los que sí se formaron pero no alcanzaron buen lugar

El acceso sería a partir de las 2:00 pm, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que se colocaron 20 pantallas justamente en esas calles para todos aquellos que no alcanzaron a llegar a la Plaza de la Constitución. Estuvieron distribuidas de la siguiente manera:

-10 pantallas en 20 de Noviembre

-5 pantallas en Pino Suárez

-5 pantallas en Av. Juárez a la altura de la Alameda Central

Según Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, hubo “saldo blanco” tras el concierto y se brindaron 215 atenciones médicas en el lugar.

