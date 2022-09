Padecía cansancio extremo y taquicardia: resultó ser Leucemia Mieloide Aguda

En la población adulta, 5 de cada 10 pueden fallecer de leucemia, en los niños hay un panorama más alentador; de 9 de cada 10 niños sobreviven a la enfermedad. (Foto: Shutterstock).

“Mis síntomas empezaron cuando varias personas me veían y decían que estaba pálido pero hasta ese momento me sentía bien, lo que empecé a sentir es que los aromas de las comidas me eran desagradables hasta el punto en que dejé de comer comidas calientes y sólo comía frutas o cosas frías”, así lo recuerda Raúl Mosqueda, un padre de familia que padece Leucemia Mieloide Aguda.

En entrevista con Infobae México, Raúl comentó que llevaba una vida como cualquier padre de familia, trabajaba disfrutaba de paseos con sus hijas y reuniones con amigos; sin embargo la vida le tendría otros planes: “Empecé a sentir fatiga y perdida de fuerza en las piernas además de tener taquicardia”, síntomas que antes no tenía y que poco a poco eran más frecuentes y comentó que en ningún momento sintió dolor “No sólo la perdida de fuerza en pie derecho más que en el izquierdo y también en el brazo derecho”.

Raúl fue diagnosticado con Leucemia Mieloide Aguda. "Empecé a sentir fatiga y perdida de fuerza en las piernas además de tener taquicardia”, síntomas que antes no tenía y que poco a poco eran más frecuentes". (Foto: Cortesía del paciente).

Raúl fue diagnosticado con Leucemia Mieloide Aguda (LMA) el 16 de marzo del 2022 pero los primeros síntomas aparecieron cuando empezaba a perder fuerza y agotamiento desde diciembre del 2021.

Como mucha gente, la palabra cáncer es sinónimo de muerte, es un término que asusta y vulnera a quien la padece, para Raúl su vida dio un giro de 180°, es un hombre que pese a su condición lleva una buena calidad de vida “Desde que me diagnosticaron Leucemia empecé a comer mejor, más sano, más fruta, más verdura, menos grasas, duermo más y respecto a mi alimentación, hasta ahorita no me han prohibido nada solo que evite los refrescos y las comidas grasosas”.

Aunque confiesa que trabajar es de las cosas que más extraña, Raúl tiene la dicha de convivir con sus hijas y nos cuenta cuál es su rutina diaria. “Me levanto desayuno fruta y huevo después me pongo con mis hijas a repasar su lectura ya más tarde las llevo a la escuela y después es hora de comer en ocasiones me duermo una hora o me pongo a hacer alguna pequeña reparación en casa después ya voy a la escuela por mis hijas y regresando las ayudó con su tarea y después de cenar ver alguna película”.

Para quienes viven con este padecimiento deben tener en cuenta que el ritmo de vida cambia y que el estrés es muy mala compañía; el descanso y el buen comer en cambio, son sus mejores aliados.

Raúl es afortunado ya que lo atienden en el Hospital Regional de Alta Especialidad Bajío y no ha pagado en medicina, “Si acaso cuando no tienen pero siempre me han dado” comentó. Pero no todos corren con la misma suerte ya que no sólo es el factor físico lo que preocupa a quienes viven con la enfermedad, el factor económico puede resultar un calvario para millones de familias, así lo comentó el hematólogo Lauro Fabián Amador Medina quien en entrevista para Infobae reveló que en un hospital privado los costos mensuales pueden llegar hasta los 100 mil pesos.

Tratarse en un hospital privado los costos mensuales pueden llegar hasta los 100 mil pesos. (Foto: Cortesía hematólogo Lauro Fabián Amador Medina).

“Un paciente que está con tratamiento activo puede gastar más de 100 mil pesos mensuales por eso la recomendación es que se acerquen a un medio institucional que cubra sus gastos médicos porque se gasta mucho dinero entre hospitales, quimioterapias, antibióticos, transfusiones y medicamentos dolor y náuseas, sí es un cóctel de medicinas” resaltó el especialista.

¿Qué es la Leucemia Mieloide Aguda?

* Es un cáncer hematológico que se presenta por anemia, baja de plaquetas y fatiga

* Se puede presentar tanto en niños como adultos

* Es una enfermedad adquirida, la causa es multifactorial, pueden ser factores genéticos, ambientales, tan vez nutricionales, no hay una causa exacta.

* Hay pacientes que se pueden curar, pero hay quienes morirán de leucemia

* La gran parte de los pacientes se someten a quimioterapias sistémicas y medicamentos moleculares

El especialista comentó que gracias a los medicamentos, la mayoría de las personas se pueden curar, pero hay quienes se consideran pacientes refractarios, es decir que su cuerpo no acepta el medicamento. “La expectativa de vida de un paciente con leucemia es pobre, estaríamos hablando menos de un año más o menos”.

¿Cómo es la vida de un paciente con Leucemia?

El especialista comentó que durante la etapa de tratamiento activo es muy difícil que el paciente pueda estar fuera del hospital, tiene que tener varias visitas hospitalarias, a quimioterapias constantes, tal vez dejando el tratamiento puedan regresar a su vida normal. Lo más común es que los pacientes sientan náuseas, baja de plaquetas, anemia, pueden tener muchos síntomas en general, cansancio, fatiga.

El médico dejó en claro que un paciente con leucemia tiene que guardar reposo absoluto, no tiene ánimos, no puede llevar una actividad importante, se recomienda estar en casa, evitar visitas para no contraer infecciones. Incluso se recomienda comer alimentos empaquetados de preferencia comida hecha en casa con todas las medidas de higiene necesarias y beber agua embotellada, nada que se pueda contaminar porque ellos son propensos a contraer infecciones.

Los pacientes después de una quimioterapia tienen náuseas, vómito, bajan de peso, pierden apetito y cansancio absoluto. (Foto: Cortesía hematólogo Lauro Fabián Amador Medina).

Cómo detectar cualquier tipo de leucemia

Una persona puede darse cuenta que algo no está bien cuando tiene dolor en el sistema óseo, presentan dolor constante de huesos, se cansan con frecuencia sin haber hecho actividad física importante, se fatigan con sólo caminar unos pasos, moretones visibles y fiebre.

“Para confirmar la enfermedad se sugiere someterse a una Biometría hemática, es un estudio de rutina que se hace en los laboratorios, si sale alguna alteración, se les da la orden de ir a un estudio más profundo de médula ósea para confirmar o descartar la leucemia” informó el hematólogo Lauro Fabián.

Finalmente, el especialista resaltó que hay un avance con este padecimiento pero aún nos falta informar a la población sobre esta enfermedad, recomendó que si encuentran alguna manifestación por muy pequeña que parezca, acudan con un especialista.

