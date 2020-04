“Es un número de pacientes significativo en comparación con otras enfermedades oncohematológicas. De todos modos, ésta es una de esas enfermedades que la gente no conoce hasta que le toca a uno o a un ser querido -sostuvo la jefa del Servicio de Hematología de Fundaleu, Isolda Fernández-. No es prevenible, pero prestar atención a potenciales síntomas y acudir al médico sin demorarse puede ayudar a no retrasar el diagnóstico . Como avanza súbitamente, igual de rápidos deben ser la obtención y confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento, porque no hay tiempo que perder”.