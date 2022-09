Ninel Conde besó a Lupillo Rivera disfrazada de Bad Bunny

Ninel Conde besó a Lupillo Rivera (Foto: Instagram/@ninelconde/@lupillomx)

En abril del 2022 Ninel Conde no dudó en hacer uso de Tu Cara Me Suena -uno de los realitys show de emisiones en domingo más populares de los últimos años en Televisa Univision - para demostrar lo multifacética que puede llegar a hacer. Repitiendo la fórmula, la cantante se volvió a caracterizar de Bad Bunny, sin embargo en esta ocasión repartió besos a más de un famoso.

Durante la reciente emisión de El Retador, El Bombón Asesino volvió a utilizar la carta que le fuera gran popularidad en redes sociales meses atrás y aunque el resultado no fue el mismo, la cantante aseguró que estaba muy feliz por poder demostrarle a sus fans que puede hacer muchas más cosas fuera del mundo de la actuación y la música, siendo la imitación la nueva gran calidad que explotó en el programa dominical, impactando a sus invitados y no precisamente por el parecido.

Ninel Conde no dudó en besar a Lupillo Rivera en la boca después de su gran interpretación, siendo el cantante de regional mexicano participe del divertido momento ya que él también motivó a que ocurriera. En el programa de Televisa Univision las cosas se pusieron color de hormiga después de que la euforia de la cantante explotara, alcanzando incluso a la presentadora, Consuelo Duval, a quien también besó.

La cantante besó al hermano de Jenni Rivera (Foto: Instagram/@elretadormxus)

Los jueces no dudaron en elogiar su caracterización, pues el glamour y gran cabellera pasaron a segundo plano con tal de ganar el reto. Por tal motivo, la cantante de de pop y cumbia no dudó en festejar las críticas de esa forma haciendo que el internet se paralizara y no precisamente por su trabajo como El Conejo Malo, si no por sus besos y la reacción de los otros famosos.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, siendo gran parte críticas a las actitudes que ha tenido la cantante, pues más de uno aseguró que es una versión muy diferente a la Ninel Conde que ya conocían, por lo que incluso se le ha atribuido ese cambio a los problemas personales que ha atravesado en los últimos meses.

La cantante simuló como si besara a la presentadora (Foto: Instagram/@elretadoirmxus)

“Tantas peleas con sus ex ya la dejan bien mala”. “No tiene nada que ver la Ninel que conocíamos, pero me da gusto que viva su vida de esa manera tan alocada porque es otra”. “Bueno de Bad Bunny no tiene nada, pero me gusta que esté como suelta con todo mundo”. “El Lupillo también quería un beso y por eso hasta paró la boquita, me dio mucha risa ese momento tan raro pero divertido”. “Después de todo, Ninel resultó ser buena para imitar a otros artistas”, escribieron en redes.

Las confesiones de Ninel Conde sobre su OnlyFans

A unos meses de que Ninel diera a conocer que se inscribió a la plataforma OnlyFans para vender contenido exclusivo a sus seguidores, la famosa reapareció para decir cómo le ha ido en su exitoso emprendimiento. Fue durante una conferencia de prensa, donde El Bombón Asesino contó que está feliz con la respuesta que ha tenido por parte de sus suscriptores en esta página.

La cantante aseguró que no mostrará todo en la app (Foto: Instagram/@ninelconde)

“No sé que decir, me ha ido muy bien y muy contenta, los fans son super lindos”, comenzó a decir. En este sentido, la también cantante apuntó que las fotos un poco subidas de tono que publica son para seguir conectada con su público, pero ahondó en que pone ciertos límites: “Se les da contenido exclusivo, que es lo que piden, obvio no todo porque quieren el pastel completo y no, mi chavos, pero sí, es una comunidad linda”, destacó.

