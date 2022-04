Ninel Conde imitó a Bad Bunny y generó polémica en redes sociales

La cantante imitó al popular reguetonero en un programa

Tu Cara Me Suena se ha convertido en uno de los realitys show de emisiones en domingo más populares de los últimos años en Televisa Univision -uno de los primeros en apuesta tras la fusión de las televisoras-, por lo que las imitaciones de grandes artistas hacia famosos emblemáticos siempre deja de qué hablar en redes sociales.

En esta ocasión Ninel Conde, quien es una de las integrantes consentidas por la audiencia, tuvo un gran reto, imitar al reguetonero con mayor éxito en los últimos años: Bad Bunny. Aunque ganó esa emisión del programa y en su cuenta de Instagram ha logrado un gran apoyo por parte de sus fieles seguidores, en otras plataformas sociales la respuesta no ha sido similar, pues las burlas y críticas de sus detractores han comenzado a retomar la ahora polémica presentación.

“¡¿Queeeé?! ¿Dónde está @ninelconde?¡Aquí estamos viendo al mismísimo #BadBunny en acción. Los props vienen con todo para el homenaje que @ninelconde le tiene preparado a#BadBunny”, escribió Televisa Univision en la cuenta oficial de Instagram del programa, mientras que Ninel agregó:

“Juguemos. ¿Cuantas diferencias encuentran? No dejo de admirar el gran trabajo que obtuvimos junto a todo el equipo de @tucaramesuenamxus Estoy orgullosa porque además de obtener la victoria, logramos un trabajo reconfortante en el que se percibieron cada uno de los ensayos durante todala semana. Solo puedo decir: ¡Gracias! @badbunnypr @univision @televisa”.

El cambio ha generado apoyo y malos comentarios IG: @ninelconde Ninel Conde, Bad Bunny, Tu Cara Me Suena, Televisa

En su cuenta de Instagram la cantante no solo recibió una gran cantidad de likes, sino incluso muchos comentarios positivos que no dudaron en hacerle saber que gracias a su equipo de trabajo logró una gran semejanza al intérprete de éxitos como X Última Vez, A Tu Merced o Lo Siento BB:/, por lo que los cumplidos incluso fueron contestados por el mismo Bombón Asesino -acción que rara vez realiza-.

“Wow de verdad que Ninel se la está súper rifando en este programa que también resultó ser muy divertido”. “No lo podía creer cuando salió a hablar sobre lo que haría de verdad que estuvo de locos verla pelona”. “Tal como Alejandra Guzmán, nos dejaste a todas frías con esa impactante pelona del Conejo Malo”. “Aunque no cantantes creo que sí fue muy divertido lo que hiciste con este personaje, la verdad muy bien por nuestra Ninel”, se puede leer en la caja de comentarios.

Aunque en la plataforma de fotografías fueron más los comentarios positivos que los negativos, sería en Twitter donde la caracterización del Conejo Malo ha sido motivo para que la cantante está recibiendo una ola de críticas negativas donde memes, insultos y hasta debates sobre lo que una artista femenina puede o no hacer han generado que su nombre sea tendencia.

Así fue el resultado (Foto: Instagram/@ninelconde)

“De verdad que Ninel Conde no solo no tiene nada de talento, sino la vergüenza tampoco la conoce. ¿Quién le dijo que podía hacer a Bad Bunny?”. “Ninel por el simple hecho de ser ella de verdad que no puede hacer nada más que cantar esa canción que es la única que se le conoce”. “¿En Televisa no hay más talentos o porqué no ponen a alguien más?”. “Pobre Ninel, solo por ser mujer y la verdad caer medio gorda ya no tiene derecho de imitar a nadie ja,ja,ja”. “La verdad yo sí siento que es como una falta de respeto, porque todo lo que toca esa mujer lo hace un desastre, que feo caso la verdad”, se puede leer en Twitter.

La actriz es parte del elenco (Foto: Instagram/@ninelconde)

Hace una semana, Ninel Conde imitó a Ana Bárbara cantando la canción Bandido -tema más popular de la Reina Grupera- y lo logró con éxito, pese a que sus detractores siempre la molestan con sus presentaciones, ejecución de reto de doblaje y coreografías.

