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Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Una de las peleas más esperadas de la noche terminó cuando el influencer derribó a Bautista

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Aaron Mercury
Una de las peleas más esperadas de la noche terminó cuando el influencer derribó a Bautista . (@supernovaboxing)

El domingo 26 de abril, Aaron Mercury se impuso con un nocaut fulminante ante Mario Bautista durante el evento Supernova: Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México, consolidando una de las victorias más rápidas y comentadas en la primera transmisión en vivo de Netflix para Latinoamérica. El combate entre los dos creadores de contenido se resolvió en menos de tres minutos, dejando a Mercury como el ganador absoluto.

La función, marcada por la presencia de figuras de internet y celebridades, mantuvo la atención pese a las bajas de último momento. Cada enfrentamiento mantuvo la intensidad, pero la pelea entre Aarón y Mario se convirtió en el punto álgido por la expectativa generada en redes sociales y la popularidad de ambos. Desde el inicio, los dos salieron a intercambiar golpes sin reservas, pero Mercury, exparticipante de La Casa de los Famosos, conectó una serie de impactos certeros que definieron el resultado antes del cierre del primer round.

Supernova Génesis 2026
Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en el primer round y obtuvo el cinturón de campeón. (@supernovaboxing)

La recta final llegó cuando Mercury encadenó varios golpes directos, culminando con un nocaut que dejó sin reacción a Bautista. El público en la Arena Ciudad de México presenció cómo, en menos de dos minutos, el desenlace era irreversible. Tras el conteo final, el cantante Ozuna subió al cuadrilátero para entregar el cinturón del campeonato al influencer, que celebró su victoria entre ovaciones y la sorpresa de muchos asistentes.

Después de ser declarado ganador, Aaron Mercury dio declaraciones a los medios, donde aseguró que el ya había anticipado el nocaut. “Increíble, fue una locura de energía, cuando inicias. El Mario también me metió uno que yo dije ‘madre mía’. La verdad es que siempre me repetía que en el primer round iba a haber nocaut”, relató el creador de contenido, aún con la adrenalina visible en su rostro. Más adelante, añadió: “Estoy viviendo en otra realidad. Con esfuerzo se logra todo... lo di todo”, mostrando el impacto que tuvo la victoria no solo en el ring, sino también en su trayectoria personal.

Aaron Mercury
El creador de contenido, Aaron Mercury ganó por nocaut a Mario Bautista en la Arena Ciudad de México, desatando euforia entre los asistentes y anunciando su interés en retar a Juan de Dios Pantoja. (@supernovaboxing)

El evento Supernova: Génesis 2026 se posicionó como uno de los más populares entre la audiencia, al combinar música, entretenimiento y combates entre celebridades, bajo la producción de Netflix para el público latinoamericano. La pelea entre Mercury y Bautista quedó registrada como una de las más sorpresivas de la noche.

Ya con el cinturón en mano, Mercury aprovechó la exposición mediática y lanzó un reto público: expresó su interés por enfrentar a Juan de Dios Pantoja en el ring, abriendo la puerta a un posible nuevo combate entre influencers de alto perfil.

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