Cómo lograr una vida saludable después de los 60: los consejos simples detrás de la dieta de la cantante Ana Belén

Los hábitos diarios de Ana Belén, el secreto detrás de su energía y vitalidad después de los 70. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

En la etapa adulta, especialmente a partir de los 60 años, mantener una buena salud física y mental se convierte en un objetivo prioritario.

Los especialistas coinciden en que la clave para lograrlo no reside en soluciones milagrosas ni en productos exclusivos, sino en la constancia de una rutina diaria que combine una alimentación equilibrada y actividad física adaptada a las necesidades de cada persona.

La ciencia respalda que estos hábitos pueden ralentizar los efectos del envejecimiento, mejorar la calidad de vida y aportar energía sostenida, independientemente de la edad o la fama.

Con este enfoque, resulta especialmente útil observar ejemplos concretos de personas que han incorporado rutinas saludables en su día a día y han obtenido resultados visibles.

Lejos de responder a modas o restricciones extremas, el modelo que sigue Ana Belén —artista española con más de siete décadas de vida activa— pone en evidencia cómo la coherencia y la sencillez pueden reflejarse en bienestar físico y mental.

Un desayuno pensado para el bienestar integral

El inicio del día es fundamental en la rutina de la cantante. “Me levanto a las 5:15 y desayuno papaya, tostadas con mantequilla y mermelada, y un café con leche”, ha confesado Ana Belén en diversas entrevistas.

Esta primera comida se convierte en el eje de su energía, priorizando alimentos frescos y evitando productos ultraprocesados o con azúcares añadidos. La papaya, fruta protagonista en su mesa, es reconocida por su aporte de vitamina C y su capacidad para mejorar la digestión.

Al elegir piezas enteras de fruta y combinarlas con pan integral, la rutina aporta fibra y carbohidratos de absorción lenta, que ayudan a mantener la saciedad y a estabilizar el índice glucémico.

El desayuno habitual de Ana Belén, relatado también por su marido, Víctor Manuel, en su libro ‘El gusto es mío‘, incluye “fruta fresca de temporada; tostadas con mantequilla y mermelada casera de grosella, mora roja o zarzamora; y un café con leche muy cargado”.

El aporte de antioxidantes y fibra en esta combinación contribuye a proteger el sistema inmunológico y a mantener la vitalidad a lo largo de toda la jornada.

La artista señaló en más de una ocasión: “Dietas no sigo, como de todo y creo que bastante sano. Ahora peso 49”. Esta afirmación refleja una actitud de equilibrio, sin restricciones extremas, que privilegia el bienestar por encima de la imagen.

La elección de pan integral en lugar de pan blanco y la incorporación ocasional de aceite de oliva virgen extra refuerzan la salud cardiovascular y aportan grasas saludables, elementos esenciales en una dieta mediterránea.

La papaya, fruta protagonista en la dieta de Ana Belén. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación equilibrada y cenas ligeras

El resto del día, Ana Belén opta por una alimentación centrada en productos de temporada, verduras, legumbres, sopas y pescado, mientras que la carne solo aparece en situaciones puntuales.

Esta preferencia se basa en la evidencia que señala los beneficios de una dieta rica en vegetales y baja en carnes rojas para la longevidad y la prevención de enfermedades crónicas.

En la noche, su apuesta por cenas ligeras —como un yogur natural y un pequeño capricho dulce— ayuda a garantizar una digestión más fácil y un descanso reparador.

Esta costumbre es especialmente recomendable para adultos mayores, ya que evita la sensación de pesadez y reduce el riesgo de trastornos digestivos nocturnos.

La hidratación también ocupa un lugar relevante en su rutina, con una ingesta regular de agua a lo largo del día y la exclusión de bebidas azucaradas o con cafeína en exceso.

El papel del ejercicio en la salud después de los 60

La alimentación equilibrada encuentra su complemento perfecto en la actividad física regular. Los expertos destacan que, a partir de los 50 años, el ejercicio deja de ser solo una cuestión estética para convertirse en una necesidad fisiológica.

Las rutinas de fuerza, pilates y cardio tienen efectos positivos comprobados sobre la masa muscular, la densidad ósea y la movilidad funcional.

Ana Belén lo ha explicado en entrevistas: “Cuando puedo y no estoy muy agobiada, suelo ir al gimnasio, tampoco a matarme, hago un poco de pilates, y doy algunas clases con una profesora que es bailarina, me gusta mucho, salgo muy bien”.

El pilates es especialmente recomendado por profesionales como Justin Lainez, quien resalta su impacto en la estabilidad, la movilidad y el control corporal, además de fortalecer el abdomen profundo y el suelo pélvico.

La variedad en los ejercicios y la integración de fuerza progresiva son factores clave para preservar la autonomía y la calidad de vida en la madurez.

Rubén Jiménez, entrenador personal, subraya que el entrenamiento de fuerza puede “revertir gran parte de los efectos de los cambios hormonales en la menopausia, devolver autonomía y confianza, y reducir el riesgo de lesiones y enfermedades como la osteoporosis”.

Los expertos destacan que, a partir de los 50 años, el ejercicio se convierte en una necesidad fisiológica. (Freepik)

Constancia y sencillez: los verdaderos secretos del bienestar

La experiencia de Ana Belén demuestra que la clave para mantenerse activo y saludable en la madurez reside en la constancia de hábitos sencillos, no en soluciones sofisticadas ni en sacrificios extremos.

La combinación diaria de una alimentación fresca, variada y equilibrada con ejercicio regular y descanso adecuado produce beneficios tangibles tanto en el cuerpo como en el ánimo.

Para quienes buscan un modelo de rutina saludable en la edad adulta, el ejemplo de la artista pone el foco en la importancia de cuidar cada detalle del día a día.

El bienestar duradero nace de la suma de pequeños gestos: elegir alimentos frescos, moverse con regularidad y priorizar la calidad sobre la cantidad.

En definitiva, la salud no es patrimonio exclusivo de quienes se dedican al espectáculo ni depende de fórmulas secretas. Está al alcance de cualquier persona dispuesta a construir una rutina coherente, adaptada y realista, donde la disciplina cotidiana sea la verdadera protagonista.