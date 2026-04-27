Cómo recuperarse del desgaste óseo: estas son las semillas, frutas y proteínas aprobadas por expertos (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La salud ósea depende de factores como la edad, la genética y el estilo de vida. Sin embargo, la alimentación puede ser clave para prevenir y revertir el desgaste de los huesos.

A continuación, se presentan alimentos y nutrientes recomendados por expertos para fortalecer los huesos antes de que el daño sea irreversible.

Semillas aliadas: almendras, chía y linaza

Las semillas se destacan por su concentración de calcio, magnesio y grasas saludables. El IMSS recomienda incluir almendras, nueces y pistaches en la dieta cotidiana como fuente natural de calcio y magnesio, ambos minerales fundamentales para frenar el desgaste óseo.

Además, semillas como la chía y la linaza aportan ácidos grasos omega-3, que, de acuerdo con la Cleveland Clinic, pueden reducir la inflamación y apoyar la formación ósea.

Formas de consumo:

Como colación entre comidas

Añadidas a yogur, ensaladas o licuados

En barras energéticas caseras

Las semillas se destacan por su concentración de calcio, magnesio y grasas saludables. El IMSS recomienda incluir almendras, nueces y pistaches en la dieta cotidiana como fuente natural de calcio y magnesio, ambos minerales fundamentales para frenar el desgaste óseo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas que fortalecen: cítricos, fresas y guayaba

Las frutas ricas en vitamina C, como la naranja, el limón, la guayaba y las fresas, favorecen la síntesis de colágeno, la proteína principal en la estructura ósea. El IMSS sugiere consumir fruta fresca de temporada, preferentemente cruda y con cáscara, para aprovechar su fibra y antioxidantes. La vitamina C también ayuda a reducir la pérdida de densidad ósea y a proteger contra el daño celular.

Porciones recomendadas:

1 taza de frambuesa, melón, papaya, sandía o uva

3 piezas de ciruela, durazno, guayaba o lima

2 piezas de durazno amarillo, higo, naranja o tuna

1 pieza de mandarina, mango o manzana

Verduras de hoja verde: espinaca, acelga y brócoli

Las verduras verdes son fuente de calcio, vitamina K y magnesio. El IMSS y la Cleveland Clinic coinciden en que las espinacas, acelgas y el brócoli ayudan a mantener la densidad ósea y a prevenir fracturas. La vitamina K, en particular, participa en la formación y reparación del hueso.

Sugerencias de preparación:

Al vapor para preservar nutrientes

En ensaladas frescas

Como guarnición de platillos principales

Las frutas ricas en vitamina C, como la naranja, el limón, la guayaba y las fresas, favorecen la síntesis de colágeno, la proteína principal en la estructura ósea. (Montaje Infobae)

Proteínas magras y lácteos bajos en grasa

Una dieta rica en proteínas contribuye a la regeneración ósea. El IMSS recomienda incluir huevo, pescado (salmón, sardina y atún), leche descremada, yogur y quesos bajos en grasa. Estos alimentos contienen calcio, vitamina D y fósforo, nutrientes esenciales para mantener huesos fuertes.

Porciones sugeridas:

1 huevo al día

1 taza de leche descremada o yogur

1 porción de pescado (100 gramos) al menos dos veces por semana

Leguminosas y cereales integrales

Frijoles, lentejas, soya y amaranto aportan proteínas vegetales, hierro y zinc, minerales necesarios para la salud ósea. El IMSS recomienda combinarlos con cereales integrales como avena o arroz para aprovechar mejor sus nutrientes.

Consejos adicionales de expertos

Mantenerse activo: El ejercicio de fuerza, como caminar o levantar pesas, ayuda a fortalecer los huesos.

Evitar fumar y moderar el consumo de alcohol, ya que ambos factores aumentan el riesgo de osteoporosis.

Exponerse al sol brevemente cada día para favorecer la síntesis de vitamina D.

Resumen de alimentos recomendados

Semillas: Almendras, chía, linaza, pistaches, nueces

Frutas: Naranja, guayaba, limón, fresas, manzana, mango

Verduras: Espinaca, acelga, brócoli

Lácteos y proteínas magras: Leche, yogur, queso bajo en grasa, huevo, pescado

Leguminosas: Frijol, lentejas, soya, amaranto

La combinación de estos alimentos, junto con hábitos saludables, puede retrasar el desgaste óseo y reducir el riesgo de fracturas. Para un diagnóstico personalizado, se recomienda acudir a revisión médica y realizarse estudios de densitometría ósea conforme a las indicaciones del IMSS y otras instituciones de salud pública.