Cómo recuperarse del desgaste óseo: estas son las semillas, frutas y proteínas aprobadas por expertos

La salud ósea depende de factores como la edad, la genética y el estilo de vida. Sin embargo, la alimentación puede ser clave para prevenir y revertir el desgaste de los huesos.
A continuación, se presentan alimentos y nutrientes recomendados por expertos para fortalecer los huesos antes de que el daño sea irreversible.
Semillas aliadas: almendras, chía y linaza
Las semillas se destacan por su concentración de calcio, magnesio y grasas saludables. El IMSS recomienda incluir almendras, nueces y pistaches en la dieta cotidiana como fuente natural de calcio y magnesio, ambos minerales fundamentales para frenar el desgaste óseo.
Además, semillas como la chía y la linaza aportan ácidos grasos omega-3, que, de acuerdo con la Cleveland Clinic, pueden reducir la inflamación y apoyar la formación ósea.
Formas de consumo:
- Como colación entre comidas
- Añadidas a yogur, ensaladas o licuados
- En barras energéticas caseras
Frutas que fortalecen: cítricos, fresas y guayaba
Las frutas ricas en vitamina C, como la naranja, el limón, la guayaba y las fresas, favorecen la síntesis de colágeno, la proteína principal en la estructura ósea. El IMSS sugiere consumir fruta fresca de temporada, preferentemente cruda y con cáscara, para aprovechar su fibra y antioxidantes. La vitamina C también ayuda a reducir la pérdida de densidad ósea y a proteger contra el daño celular.
Porciones recomendadas:
- 1 taza de frambuesa, melón, papaya, sandía o uva
- 3 piezas de ciruela, durazno, guayaba o lima
- 2 piezas de durazno amarillo, higo, naranja o tuna
- 1 pieza de mandarina, mango o manzana
Verduras de hoja verde: espinaca, acelga y brócoli
Las verduras verdes son fuente de calcio, vitamina K y magnesio. El IMSS y la Cleveland Clinic coinciden en que las espinacas, acelgas y el brócoli ayudan a mantener la densidad ósea y a prevenir fracturas. La vitamina K, en particular, participa en la formación y reparación del hueso.
Sugerencias de preparación:
- Al vapor para preservar nutrientes
- En ensaladas frescas
- Como guarnición de platillos principales
Proteínas magras y lácteos bajos en grasa
Una dieta rica en proteínas contribuye a la regeneración ósea. El IMSS recomienda incluir huevo, pescado (salmón, sardina y atún), leche descremada, yogur y quesos bajos en grasa. Estos alimentos contienen calcio, vitamina D y fósforo, nutrientes esenciales para mantener huesos fuertes.
Porciones sugeridas:
- 1 huevo al día
- 1 taza de leche descremada o yogur
- 1 porción de pescado (100 gramos) al menos dos veces por semana
Leguminosas y cereales integrales
Frijoles, lentejas, soya y amaranto aportan proteínas vegetales, hierro y zinc, minerales necesarios para la salud ósea. El IMSS recomienda combinarlos con cereales integrales como avena o arroz para aprovechar mejor sus nutrientes.
Consejos adicionales de expertos
- Mantenerse activo: El ejercicio de fuerza, como caminar o levantar pesas, ayuda a fortalecer los huesos.
- Evitar fumar y moderar el consumo de alcohol, ya que ambos factores aumentan el riesgo de osteoporosis.
- Exponerse al sol brevemente cada día para favorecer la síntesis de vitamina D.
Resumen de alimentos recomendados
- Semillas: Almendras, chía, linaza, pistaches, nueces
- Frutas: Naranja, guayaba, limón, fresas, manzana, mango
- Verduras: Espinaca, acelga, brócoli
- Lácteos y proteínas magras: Leche, yogur, queso bajo en grasa, huevo, pescado
- Leguminosas: Frijol, lentejas, soya, amaranto
La combinación de estos alimentos, junto con hábitos saludables, puede retrasar el desgaste óseo y reducir el riesgo de fracturas. Para un diagnóstico personalizado, se recomienda acudir a revisión médica y realizarse estudios de densitometría ósea conforme a las indicaciones del IMSS y otras instituciones de salud pública.