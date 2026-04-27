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Supernova Génesis 2026: desde fallas técnicas, hasta la derrota de Alana Flores, asi se vivió el evento

La presentación de Ozuna fue de los momentos más destacados de la noche

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El Supernova Génesis 2026 vivió una segunda edición llena de música, adrenalina y espectáculo (X@supernovaboxing)
El Supernova Génesis 2026 vivió una segunda edición llena de música, adrenalina y espectáculo (X@supernovaboxing)

El Supernova Génesis 2026 dejó grandes emociones dentro del público presente y la audiencia en casa. La segunda edición del evento que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México el domingo pasado no defraudó, pero vivió momentos complicados tras las fallas técnicas que hubo.

Al final de la noche, la función quedó marcada por las fallas técnicas en el equipo de audio durante la presentación de Carín León y por la derrota de Alana Flores ante la actriz argentina, Flor Vigna.

Fallas técnicas en la función de Carín León

Uno de los momentos más esperados de la noche era la presentación de Carín León, el cantante de regional mexicano ha destacado en los últimos años con grandes éxitos musicales. Sin embargo, cuando todo parecía que iba excelente, una falla con el audio causó que el cantante tuviera que cantar a capela.

Este incidente obligó al vocalista mexicano a abandonar el escenario de manera rápida. Sin embargo, el público terminó por abuchear. A pesar de esto, previamente Ozuna prendió a los asistentes con sus grandes éxitos dejando quizá el mejor momento de la noche.

Carín León tuvo que cantar a capela tras las fallas técnicas que se presentaron en el Supernova Génesis

El adiós y la derrota de Alana Flores

La velada tuvo otro punto clave con el enfrentamiento entre Alana Flores y Flor Vigna. Ambas subieron al ring para la pelea estelar, donde la mexicana perdió su invicto y fue superada por decisión unánime. Tras el combate, Flores anunció su retiro definitivo del boxeo.

Alana Flores, reconocida en el ámbito de los influencers y protagonista frecuente en este formato de eventos, decidió cerrar su ciclo como boxeadora después de la derrota frente a la argentina. Su despedida puso fin a una etapa que la había posicionado entre las figuras más visibles de estas veladas.

Supernova Génesis 2026
(@supernovaboxing)

¿Cuáles fueron los resultados de las peleas?

La pelea coestelar de la noche reunió a Mario Bautista y Aaron Mercury en la disputa por el cinturón del Supernova Génesis. El combate se resolvió en el primer round, cuando Mercury logró derribar en dos ocasiones a Bautista y se consagró vencedor, entre la ovación de los asistentes.

El evento también tuvo como protagonista a Kim Shantal, quien subió al ring en dos oportunidades. En su primer enfrentamiento, la modelo mexicana perdió frente a Milica. Más tarde, volvió a competir y cayó nuevamente, esta vez ante Karely Ruiz.

El resultado de los combates completó el cuadro de la velada con la victoria de Willito sobre su amigo Lonche. Además, El Abrahaham se impuso por nocaut ante Nando, consolidando otro desenlace contundente de la jornada.

Supernova Génesis 2026
(@supernovaboxing)

En resumen, la función dejó como ganadores a Aaron Mercury, Milica, Karely Ruiz, Willito y El Abrahaham. Entre los hechos destacados, sobresale la rapidez con la que Mercury resolvió su pelea y la doble participación de Kim Shantal, quien no logró revertir los resultados en ninguno de sus dos enfrentamientos.

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