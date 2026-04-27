México

Mario Bautista anuncia fuerte fractura tras pelea con Aarón Mercury donde perdió por nocaut

El enfrentamiento terminó en menos de tres minutos, con un nocaut a favor del tiktoker en el primer round

Guardar
Mario Bautista anuncia fuerte lesión tras pelea con Aarón Mercury donde perdió por nocaut (RS)
Mario Bautista anuncia fuerte lesión tras pelea con Aarón Mercury donde perdió por nocaut (RS)

Mario Bautista sufrió una fractura en la mano derecha tras perder por nocaut ante Aarón Mercury en la pelea estelar del evento Supernova Génesis de este domingo.

El cantante compartió la radiografía en su cuenta de X, donde reconoció el daño físico y bromeó sobre la brevedad del enfrentamiento. El propio Bautista revela el diagnóstico al compartir la radiografía en su cuenta de X, donde señala: “Mi nudillo salió del chat”.

La fractura, identificada como del cuello del segundo metacarpiano, requirió atención médica inmediata y generó conversación en redes sociales.

En el análisis radiográfico, se observó una lesión frecuente en deportistas de contacto, conocida como “fractura del boxeador”. Este tipo de fractura suele presentarse tras un impacto directo con el puño cerrado.

Médicos consultados detallaron que la recuperación depende de la gravedad y puede requerir inmovilización con férula, reposo prolongado o incluso cirugía.

La derrota en menos de tres minutos sorprendió a los asistentes

La derrota en menos de tres minutos sorprendió a los asistentes (Facebook)
La derrota en menos de tres minutos sorprendió a los asistentes (Facebook)

El combate entre Bautista y Mercury fue uno de los más esperados de la noche. La pelea terminó en el primer round, cuando Aarón Mercury noqueó a Mario Bautista en menos de tres minutos. El resultado sorprendió a los asistentes en la Arena CDMX y a los miles de espectadores que siguieron la transmisión.

Tras el nocaut, Bautista recurrió a sus redes sociales para bromear sobre la situación. Escribió en X: “Duró más mi entrada alv jajajajaja pinche @ArnMercurio si te gusta agarrarte a vergaz”**.

La publicación generó miles de reacciones en pocos minutos, y aunque después eliminó la radiografía de su perfil, la noticia de la fractura se viralizó entre sus seguidores.

Mario Bautista agradeció el apoyo y afirmó que perder forma parte del proceso

Aarón Mercury, con una chaqueta roja y negra, guiña un ojo mientras se ve una imagen circular de Mario Bautista sonriendo en la esquina superior derecha
Aarón Mercury y Mario Bautista intensifican la polémica antes de su próximo enfrentamiento en Supernova: Génesis 2026 (RS)

Después de la derrota y la revelación de su fractura, Mario Bautista compartió un mensaje de agradecimiento a los fans. Dijo en X: “Gracias por todos sus mensajes de verdad, esto también es parte de la vida y toca vivirlo a veces se gana, a veces se pierde el chiste es disfrutarlo”.

El cantante afirmó que disfrutó el proceso de preparación para la pelea y que la derrota no lo definía.

La fractura tuvo repercusiones inmediatas en la rutina del artista, que se vio obligado a suspender actividades para iniciar la recuperación. La lesión en el segundo metacarpiano suele provocar dolor intenso, inflamación y movilidad limitada en la mano afectada.

Este tipo de problema médico, común en peleadores, puede tardar varias semanas en sanar y, en casos complejos, requerir intervención quirúrgica.

Supernova Génesis registró cambios de último minuto y lesiones entre los participantes

La edición de Supernova Génesis reunió a celebridades y atletas en combates que generaron expectativa por los enfrentamientos y la posibilidad de lesiones. La pelea entre Mercury y Bautista destacó por la velocidad del desenlace y las consecuencias físicas para el cantante.

Aaron Mercury
(@supernovaboxing)

Los organizadores del evento enfrentaron cambios de último momento en el cartel y ajustes en las reglas para garantizar la seguridad de los participantes. Las lesiones, como la sufrida por Bautista, pusieron en evidencia los riesgos de este tipo de espectáculos. Los seguidores del cantante permanecieron atentos a la evolución de su recuperación y a futuras actualizaciones sobre su estado de salud.

Temas Relacionados

Mario BautistaAarón MercurySupernova Génesis 2026mexico-entretenimientomexico-deportes

Más Noticias

Dólar hoy en México: peso se fortalece en la apertura del 27 de abril por optimismo en Medio Oriente

Tras días de presión alcista, el billete verde cede terreno en medio de posible reapertura del Estrecho de Ormuz

Dólar hoy en México: peso se fortalece en la apertura del 27 de abril por optimismo en Medio Oriente

¿Aaron Mercury y Mario Bautista darán espectáculo gratis tras pelea en el Supernova Génesis 2026?

El enfrentamiento entre ambos terminó con una inesperada muestra de unión

¿Aaron Mercury y Mario Bautista darán espectáculo gratis tras pelea en el Supernova Génesis 2026?

Gala Montes se burla y festeja caída de Alana Flores en Supernova Génesis 2026 y revive su guerra

La tensión entre figuras del entretenimiento vuelve a encenderse tras un resultado inesperado que sacudió al público

Gala Montes se burla y festeja caída de Alana Flores en Supernova Génesis 2026 y revive su guerra

Cómo recuperarse del desgaste óseo: estas son las semillas, frutas y proteínas aprobadas por expertos

La alimentación puede ser clave para prevenir y revertir el desgaste de los huesos

Cómo recuperarse del desgaste óseo: estas son las semillas, frutas y proteínas aprobadas por expertos

Detención de ‘objetivo prioritario’ desata bloqueos y ataques contra cámaras de vigilancia en Reynosa

Los disturbios se registraron durante la madrugada de este lunes tras un operativo de seguridad; las autoridades mantienen un despliegue coordinado para recuperar el control de la zona

Detención de ‘objetivo prioritario’ desata bloqueos y ataques contra cámaras de vigilancia en Reynosa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detención de ‘objetivo prioritario’ desata bloqueos y ataques contra cámaras de vigilancia en Reynosa

Detención de ‘objetivo prioritario’ desata bloqueos y ataques contra cámaras de vigilancia en Reynosa

Arrestan a 6 extranjeros que transportaban en una lancha cerca de 1 tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: detienen a seis extranjeros con 904 kilos de cocaína en embarcación interceptada frente a Chiapas

Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes se burla y festeja caída de Alana Flores en Supernova Génesis 2026 y revive su guerra

Gala Montes se burla y festeja caída de Alana Flores en Supernova Génesis 2026 y revive su guerra

Así fue el bochornoso momento de Carín León durante su presentación en el Supernova: Génesis 2026

Cómo lograr una vida saludable después de los 60: los consejos simples detrás de la dieta de la cantante Ana Belén

Emilio Azcárraga en ‘México 86’: ¿Netflix podría estar en problemas con Televisa por el uso de imagen de ‘El Tigre’?

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

DEPORTES

¿Aaron Mercury y Mario Bautista darán espectáculo gratis tras pelea en el Supernova Génesis 2026?

¿Aaron Mercury y Mario Bautista darán espectáculo gratis tras pelea en el Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis 2026: desde fallas técnicas, hasta la derrota de Alana Flores, asi se vivió el evento

Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Así recordó Joel Huiqui su jugada histórica al debutar como entrenador de Cruz Azul : “La Liguilla no está muertinha”