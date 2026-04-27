Mario Bautista anuncia fuerte fractura tras pelea con Aarón Mercury donde perdió por nocaut

Mario Bautista anuncia fuerte lesión tras pelea con Aarón Mercury donde perdió por nocaut (RS)

Mario Bautista sufrió una fractura en la mano derecha tras perder por nocaut ante Aarón Mercury en la pelea estelar del evento Supernova Génesis de este domingo.

El cantante compartió la radiografía en su cuenta de X, donde reconoció el daño físico y bromeó sobre la brevedad del enfrentamiento. El propio Bautista revela el diagnóstico al compartir la radiografía en su cuenta de X, donde señala: “Mi nudillo salió del chat”.

La fractura, identificada como del cuello del segundo metacarpiano, requirió atención médica inmediata y generó conversación en redes sociales.

En el análisis radiográfico, se observó una lesión frecuente en deportistas de contacto, conocida como “fractura del boxeador”. Este tipo de fractura suele presentarse tras un impacto directo con el puño cerrado.

Médicos consultados detallaron que la recuperación depende de la gravedad y puede requerir inmovilización con férula, reposo prolongado o incluso cirugía.

La derrota en menos de tres minutos sorprendió a los asistentes

La derrota en menos de tres minutos sorprendió a los asistentes (Facebook)

El combate entre Bautista y Mercury fue uno de los más esperados de la noche. La pelea terminó en el primer round, cuando Aarón Mercury noqueó a Mario Bautista en menos de tres minutos. El resultado sorprendió a los asistentes en la Arena CDMX y a los miles de espectadores que siguieron la transmisión.

Tras el nocaut, Bautista recurrió a sus redes sociales para bromear sobre la situación. Escribió en X: “Duró más mi entrada alv jajajajaja pinche @ArnMercurio si te gusta agarrarte a vergaz”**.

La publicación generó miles de reacciones en pocos minutos, y aunque después eliminó la radiografía de su perfil, la noticia de la fractura se viralizó entre sus seguidores.

Mario Bautista agradeció el apoyo y afirmó que perder forma parte del proceso

Aarón Mercury y Mario Bautista intensifican la polémica antes de su próximo enfrentamiento en Supernova: Génesis 2026 (RS)

Después de la derrota y la revelación de su fractura, Mario Bautista compartió un mensaje de agradecimiento a los fans. Dijo en X: “Gracias por todos sus mensajes de verdad, esto también es parte de la vida y toca vivirlo a veces se gana, a veces se pierde el chiste es disfrutarlo”.

El cantante afirmó que disfrutó el proceso de preparación para la pelea y que la derrota no lo definía.

La fractura tuvo repercusiones inmediatas en la rutina del artista, que se vio obligado a suspender actividades para iniciar la recuperación. La lesión en el segundo metacarpiano suele provocar dolor intenso, inflamación y movilidad limitada en la mano afectada.

Este tipo de problema médico, común en peleadores, puede tardar varias semanas en sanar y, en casos complejos, requerir intervención quirúrgica.

Supernova Génesis registró cambios de último minuto y lesiones entre los participantes

La edición de Supernova Génesis reunió a celebridades y atletas en combates que generaron expectativa por los enfrentamientos y la posibilidad de lesiones. La pelea entre Mercury y Bautista destacó por la velocidad del desenlace y las consecuencias físicas para el cantante.

(@supernovaboxing)

Los organizadores del evento enfrentaron cambios de último momento en el cartel y ajustes en las reglas para garantizar la seguridad de los participantes. Las lesiones, como la sufrida por Bautista, pusieron en evidencia los riesgos de este tipo de espectáculos. Los seguidores del cantante permanecieron atentos a la evolución de su recuperación y a futuras actualizaciones sobre su estado de salud.