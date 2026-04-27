Roberto Lazzeri niega conflicto de interés en proceso para ser embajador en Estados Unidos

Roberto Lazzeri (X/Nacional Financiera)

Roberto Lazzeri, titular de Nacional Financiera y Bancomext, negó a través de su cuenta oficial de X, cualquier conflicto de interés tras publicaciones recientes en redes sociales sobre su participación accionaria en sociedades privadas.

“Ninguna de las sociedades referidas tiene ni ha tenido relación económica con el Gobierno Federal o la Administración Pública Federal, ni ha registrado ingresos para mí desde mi incorporación a la SHCP en noviembre de 2020”, aseguró el funcionario.

En su mensaje, puntualizó que las participaciones extranjeras a las que se refieren los posteos corresponden a industrias creativas binacionales y que no han generado remuneraciones, además de precisar que una ya fue desinvertida y otra se encuentra en proceso de desinversión.

Asimismo, declaró que todas sus acciones en estas empresas, incluida la baja de una en 2024, están reflejadas en sus declaraciones patrimoniales desde 2020.

Roberto Lazzeri a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Contexto de los señalamientos en X

La aclaración surge luego de que circularan en la plataforma digital X, diversas publicaciones en las que se cuestionaba la transparencia de Lazzeri respecto a su patrimonio y su posible vínculo con compañías privadas mientras ejerce funciones públicas.

Aunque no se han presentado pruebas de irregularidades, las menciones provocaron una rápida respuesta por parte del directivo.

Trayectoria y permanencia al frente de Nafin y Bancomext

El funcionario recordó que su carrera en el servicio público y el movimiento comenzó en 2004 y continúa actualmente al frente de Nacional Financiera y Bancomext, en el marco del Plan México instruido por la Presidenta.

Enfatizó que “el trabajo institucional sigue con la misma orientación y el mismo ritmo”, reafirmando su compromiso con la gestión pública y la transparencia.

Hasta el momento no se han anunciado investigaciones formales por parte de las autoridades federales sobre los señalamientos vinculados a la declaración patrimonial del titular de dos instituciones financieras.

Sheinbaum designa a Lazzeri como nuevo embajador de México en EU

La propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para designar a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos responde a una prioridad económica en la relación bilateral.

El servidor público cuenta con una trayectoria en la Secretaría de Hacienda y como director de Nafin y Bancomext, ha destacado en negociaciones financieras y en el combate al lavado de dinero.

Su perfil se alinea con la inminente revisión del T-MEC y la presión sobre temas arancelarios y cadenas de suministro. Además, enfrenta el reto migratorio y la crisis en la red consular mexicana, aunque su nombramiento aún requiere aprobación oficial.