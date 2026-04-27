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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco uno tiene antecedentes penales

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12:06 hsHoy

Detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco, uno tiene antecedentes penales

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres acusados de robar una tienda de conveniencia en la colonia Polanco Quinta Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El hecho se reportó la noche de este domingo, cuando los sujetos, de 26 y 43 años, fueron ubicados tras una persecución y se les aseguraron tres botellas de bebidas alcohólicas. El mayor de los detenidos cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo agravado, mientras que el otro fue presentado ante el Juez Cívico en 2024. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

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