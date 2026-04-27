EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco uno tiene antecedentes penales

El hecho se reportó la noche de este domingo, cuando los sujetos, de 26 y 43 años, fueron ubicados tras una persecución y se les aseguraron tres botellas de bebidas alcohólicas. El mayor de los detenidos cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo agravado, mientras que el otro fue presentado ante el Juez Cívico en 2024. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres acusados de robar una tienda de conveniencia en la colonia Polanco Quinta Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco, uno tiene antecedentes penales

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