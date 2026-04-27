Emilio Azcárraga en ‘México 86’: ¿Netflix podría estar en problemas con Televisa por el uso de imagen de ‘El Tigre’? (RS: Netflix)

El estreno de la película “México 86” en Netflix revive el debate sobre el uso de la imagen de figuras históricas en producciones audiovisuales.

La presencia del personaje de Emilio Azcárraga Milmo “El Tigre”, interpretado por Daniel Giménez Cacho, pone en la mesa la posibilidad de que Televisa emprenda acciones legales por el uso de la imagen de su fundador, aunque hasta la fecha de publicación original de esta nota - 27 de abril de 2026- no existe ninguna demanda formal en los tribunales.

Netflix muestra a Azcárraga como “el hombre más poderoso de México”

La película, dirigida por Gabriel Ripstein y producida por Diego Luna, relata cómo México logró convertirse en sede del Mundial de 1986.

El personaje de Azcárraga aparece como un empresario con influencia clave en la organización del torneo. Según la sinopsis de Netflix, la trama utiliza el humor para mostrar los esfuerzos de un burócrata —Martín de la Torre, encarnado por Luna— que convence a Azcárraga para respaldar la candidatura mexicana.

Netflix muestra a Azcárraga como “el hombre más poderoso de México” (Foto: RS/ Netflix)

El largometraje también retrata la renovación del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, para albergar el Mundial de 2026. Luna declaró en un comunicado de Netflix: “Lo que no imaginaba era que, para lograrlo, tendría que romper varias reglas y vivir siempre al borde de la tarjeta roja”.

Demandas previas y antecedentes legales de Netflix en México

El uso de la imagen de personas reales en series y películas de Netflix ya ha generado conflictos legales en México. Casos como el de Issabela Camil en “Luis Miguel: La serie” y Amanda de la Rosa han llegado a los juzgados de la Ciudad de México por presunto uso no autorizado de imagen.

La posibilidad de una demanda por parte de Televisa no es descabellada. En el pasado, representantes de Univisión/Televisa han realizado requerimientos notariales para detener el uso de sus contenidos en plataformas de streaming. El argumento central sería que la explotación comercial de la imagen de Azcárraga sin autorización afecta la marca y reputación de la empresa.

El derecho a la propia imagen y la posición de Netflix

En México, la ley protege el derecho a la propia imagen, incluso de personas fallecidas si afecta a sus herederos o a la marca asociada, como Televisa. El uso de la imagen con fines comerciales o de lucro sin consentimiento puede derivar en demandas civiles por daño moral o derechos de autor.

No obstante, Netflix podría alegar libertad de expresión o “uso justo”, al tratarse de una recreación histórica y no de una biografía no autorizada sobre la vida privada de Azcárraga. La figura de “El Tigre” es parte de la historia del fútbol y la televisión mexicana, lo que abre la puerta a la interpretación jurídica sobre los límites entre el interés público y la protección de derechos de imagen.

La película, dirigida por Gabriel Ripstein y producida por Diego Luna, relata cómo México logró convertirse en sede del Mundial de 1986 (Foto: RS/Netflix)

Estreno y detalles de la película

“México 86” llega a la plataforma el 5 de junio, poco antes del inicio del Mundial 2026 que tendrá su primer partido el 11 de junio y concluirá el 19 de julio. El reparto incluye a Diego Luna, Karla Souza, Álvaro Guerrero, Memo Villegas como Hugo Sánchez y Juan Pablo Fernández, entre otros.

La producción se anunció en agosto de 2025 como parte de una inversión de mil millones de dólares de Netflix para desarrollar contenidos en México. Es la primera cinta mexicana que explora la historia de los mundiales disputados en el país, según Netflix.

¿Por qué Televisa podría demandar y por qué no lo ha hecho?

Televisa podría argumentar que el uso de la imagen de Azcárraga Milmo beneficia comercialmente a un competidor directo y explota su reputación sin consentimiento. No obstante, hasta la fecha no se ha confirmado ninguna acción legal formal.

El personaje de Azcárraga, al ser una figura histórica, permite a Netflix defender la producción como una obra de interés público. El desenlace de cualquier posible litigio dependería de la interpretación de los tribunales sobre el equilibrio entre libertad creativa y derechos de imagen.