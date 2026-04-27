¿Aaron Mercury y Mario Bautista darán espectáculo gratis tras pelea en el Supernova Génesis 2026?

Aaron Mercury venció a Mario Bautista en el primer round (X@supernovaboxing)

El enfrentamiento entre Aaron Mercury y Mario Bautista en el Supernova Génesis 2026 concluyó con una inesperada muestra de unión. Ambos se comprometieron a ofrecer un espectáculo gratuito para sus seguidores, programado para el próximo viernes a las 15:00 en el centro de la Ciudad de México, como gesto de agradecimiento tras el combate.

La contienda coestelar de la velada tuvo como desenlace la victoria de Jonathan Aarón, luego de que Mercury derribara en dos ocasiones a Bautista. El árbitro determinó la suspensión de la pelea en el primer asalto, lo que marcó la primera victoria del cantante mexicano en la segunda edición del torneo, mientras que Bautista experimentó su primera derrota en esta competencia.

La rivalidad que había escalado en los días previos a la pelea encontró un cierre distinto al esperado. Al finalizar el combate, ambos artistas se fundieron en un abrazo y dejaron atrás cualquier tensión, anunciando su intención de reunir a sus fans en un evento abierto y gratuito.

La primera pelea del evento fue Kim Shantal vs Milica (Miriam Estrella/ Infobae México)

Lo que dejó el resto del Supernova Génesis

El Supernova Génesis 2026 no solo estuvo marcado por el duelo entre Aaron Mercury y Mario Bautista. La jornada entregó una serie de combates y actuaciones que definieron a nuevos campeones y dejaron momentos memorables en la Arena Ciudad de México.

Entre los triunfadores de la noche, Flor Vigna se destacó al derrotar a Alana Flores, quitándole el invicto de cuatro victorias que mantenía hasta entonces. Este enfrentamiento fue el combate estelar de la velada y consolidó a Vigna como campeona en la edición. La victoria de Vigna sobre Flores marcó el final de la racha invicta de su rival.

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Por otro lado, Karely Ruiz tuvo una actuación sobresaliente. Después de entrar a la competencia en reemplazo de Ari Geli, Ruiz venció a Kim Shantal por decisión unánime, logrando así su primer cinturón en este tipo de torneos. La noche fue difícil para Kim Shantal, quien sumó dos derrotas: además de caer ante Ruiz, fue superada por Milica en otro combate.

Willito se impuso en su enfrentamiento contra su amigo Lonche, mientras que El Abrahaham derrotó a Nando en una de las peleas que completaron la cartelera.

Ozuna y Carín León amenizaron la velada

En el ámbito musical, la velada contó con la presencia de Carín León, Ozuna y Oscar Maydon, quienes aportaron energía al evento. Sin embargo, el show no estuvo exento de complicaciones: problemas técnicos en el audio obligaron a Carín León a cantar a capela, mientras que Ozuna y Maydon lograron animar a los asistentes a pesar de las dificultades.

Carín León tuvo que cantar a capela tras las fallas técnicas que se presentaron en el Supernova Génesis

El ambiente festivo se mantuvo durante toda la noche, con el público participando tanto en los combates como en las presentaciones musicales. Las actuaciones de los artistas invitados ayudaron a mantener la atención del público, incluso cuando surgieron imprevistos en la producción.