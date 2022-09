Vincularon a proceso a Jorge “N”, presunto feminicida de Chuyita en San Luis Potosí

El feminicidio de Chuyita, provocó una movilización entre familiares, colectivos feministas y habitantes del municipio de donde era originaria, para exigir justicia y que se capturara al culpable. (Foto: Twitter @pulso_mx)

Autoridades informaron recientemente sobre la detención del presunto feminicida de Chuyita en el estado de San Luis Potosí. En seguimiento a este caso, el presunto autor material de dicho evento ya fue vinculado a proceso penal por el delito de abuso sexual y feminicidio.

“Estos hechos son atroces, muy graves, ocurrieron el pasado 15 de septiembre en el municipio de Villa de Arista en San Luis Potosí. Donde Chuyita habría sido agredida sexualmente y con posterioridad privada de la vida en un feminicidio que generó mucha indignación en la comunidad”.

La Fiscalía del estado logró la detención de Jorge “N”, un hombre de 33 años de edad, originario de Copanatoyac, Guerrero, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Dadas las investigaciones realizadas por las autoridades, se desprende que el detenido encaja como posible agresor de la menor.

El caso de la adolescente Chuyita Lelixia Rodríguez Rodríguez, provocó una movilización entre familiares, colectivos feministas y habitantes del municipio de donde era originaria para exigir justicia y que se capturara al culpable.

La joven habría sido reportada como desaparecida el 14 de septiembre de 2022. De acuerdo con la ficha de búsqueda de la dependencia, a Chuyita la vieron por última vez en la zona centro de Villa de Arista, iba con dirección a la escuela y llevaba puesta una chamarra color café, un pantalón de mezclilla y tenis color blanco con negro.

Tras varias horas de no tener noticias de ella, sus familiares decidieron reportarla como desaparecida y, desafortunadamente, el 15 de septiembre fue hallada sin vida en un baño del deportivo de Villa de Arista con huellas que indicaban violencia y abuso sexual.

Familiares y la comunidad de San Luis Potosí se manifestó por el feminicidio de Chuyita. (Foto: @SintesisSLP)

Ese mismo día, la FGESLP informó la inmediata apertura de una carpeta de investigación por su desaparición, debido a que los familiares de la joven reportaron que no se presentó a su plantel de estudios, por lo que las autoridades iniciaron el protocolo de búsqueda. Lo cual no fue suficiente, no pudieron salvar a Chuyita, ya era demasiado tarde, por lo que el 16 de septiembre, familiares y habitantes realizaron un recorrido en motos con rumbo a la cabecera municipal de la localidad para exponer su desacuerdo porque consideraron que la Fiscalía no le dio más importancia al caso.

En respuesta, la FGESLP declaró que el caso ya se estaba investigando bajo el protocolo de feminicidio.

San Luis Potosí tomará medidas contra feminicidas

El pasado 20 de septiembre el gobernador constitucional de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que exigirá al Congreso de la entidad que sea aprobada la castración como castigo a violadores y la pena de muerte a los asesinos.

El gobernador de San Luis Potosí mandó una iniciativa al congreso de la entidad para exigir la castración de violadores y pena de muerte a asesinos

Esto lo dio a conocer mediante una publicación a través de su cuenta de Instagram, y posteriormente en una rueda de prensa.

Asimismo, retomó el caso de Chuyita y aseguró que este tipo de crímenes pueden continuar ocurriendo si no se actúa con “mano dura”. “En el tema que fue muy sonado el fin de semana con una violación de prácticamente una niña de 14 años en el municipio de Arista, y después asesinada; una cosa garrafal en San Luis Potosí, que va a seguir sucediendo si no metemos mano dura”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: