Cómo fue el reencuentro de Roberto Gómez Junco con José Ramón en ESPN

Los comentaristas y analistas se volvieron pieza fundamental de la agenda deportiva, por lo que sus “fichajes” a nuevas televisoras causan revuelo y dan de qué hablar entre el público, tal fue el caso de Roberto Gómez Junco. El ex mediocampista mexicano ya pasó por dos de las empresas de televisión abierta que suelen cubrir a la Liga MX, por lo que su llegada a ESPN despertó curiosidad.

Con motivo de su décimo aniversario laborando en la cadena estadounidense -en donde comparte cuadro con David Faitelson, Hugo Sánchez, Jorge Pietrasanta, José Ramón Fernández, entre otros más- recordó cómo fue su recibimiento a la empresa, principalmente por la “calurosa” bienvenida que le dio Joserra, periodista con el que ya había coincidido en Azteca Deportes.

A través de su cuenta oficial de Tik Tok, Gómez Junco compartió un fragmento de cómo fue su reencuentro con José Ramón Fernández después de haber estado distanciados por casi ocho años desde que en 2004 abandonó TV Azteca. Con la descripción: “Mi llegada a ESPN. Un 22 de septiembre… pero de 2012. #espndeportes #futbolpicante #futbol #robertogomezjunco”, fue como acompañó su video.

La grabación captó el primer diálogo que tuvieron en el foro de Fútbol Picante, en el cual Joserra aprovechó para bromear con el nuevo elemento de la mesa de debates de ESPN y recordarle la última empresa en la que trabajó antes de integrarse a Fútbol Picante.

En primera instancia, José Ramón le dio la bienvenida al ex futbolista profesional y le compartió la alegría que le generó el volver a coincidir con él en un mismo programa deportivo. “Roberto Gómez Junco, bienvenido ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte después de algunos años de no vernos”, empezó Joserra.

Gómez Junco agradeció el comentario y le respondió a Fernández: “Algunos años, muchas gracias, José Ramón, muy bien, gracias”.

El ex director deportivo siguió con la presentación de su compañero de trabajo y aprovechó el espacio para bromear con la reciente salida de Televisa de Gómez Junco pues le aseguró que aquí “sí puede hablar” del Tri con toda la libertad posible.

“Qué bueno que estés con nosotros ¿eh? te la vas a pasar bien. Aquí si puedes hablar de la Selección Mexicana, lo que tu quieras puedes hablar”

De manera tajante, el ex mediocampista respondió y no dio paso a más bromas: “En todos lados hablo de lo que quiera, gracias”.

Por qué Roberto Gómez Junco renunció a Televisa

Roberto Gómez Junco pasó a convertirse en uno de los analistas deportivos más destacados de la televisión mexicana; dentro de su trayectoria estuvo colaborando en Televisa Deportes durante los años de 2007 a 2012. A pesar de que se volvió un panelista importante en la mayoría de los programas, salió de la empresa de Chapultepec y se incorporó a ESPN, lugar en el que colabora actualmente.

El ex futbolista se sinceró sobre los motivos que lo orillaron a salir de Televisa (Foto: @julioastillero)

En el programa de Toño de Valdés para su canal de YouTube, el ex futbolista se sinceró sobre los motivos que lo orillaron a salir de Televisa.

Todo surgió debido a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 pues a pesar de su amplia experiencia en el fútbol mexicano, no fue considerado para cubrir a la Selección Sub-23, la cual ganó la medalla de oro. “Mi salida tiene que ver con que no voy a los Juegos Olímpicos, que a la postre la Selección Mexicana medalla de oro”, confesó.

Le quedó claro que la relación laboral con la empresa ya no funcionaba, así que solicitó su renuncia. Habló con Javier Alarcón y le presentó su renuncia; ambas partes llegaron a un acuerdo en común y dejaron que el analista deportivo partiera sin mayor conflicto.

“No me toca ir, perfecto. Yo en buenos términos digo ‘pues quiere decir que ya aquí no funciona la cosa, ya no tiene caso’. Ya lo que podía aportar no es suficiente y salí en muy buenos términos; principalmente con Javier Alarcón que sigue siendo mi amigo”, finalizó.

