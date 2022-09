Pablo Montero explotó contra Julio César Chávez por invitarlo a su clínica

Julio César Chávez ofreció a Pablo Montero ayudarlo a través de sus clínicas (Fotos: Getty Images)

Pablo Montero se encuentra alistándose para pasar unas vacaciones con sus hijas, y para celebrar el cumpleaños número15 de su hijo Pablo Jr., por lo que el actor y cantante está feliz de poder darse un respiro en familia luego de una temporada de extenuante carga de trabajo.

El intérprete de regional mexicano se mantuvo los últimos meses inmerso en las grabaciones de la bioserie de Vicente Fernández El último rey: el hijo del pueblo, el polémico proyecto producido por Juan Osorio para Televisa, que no contó con la autorización de la llamada dinastía Fernández.

Además, el cantante de La piquito de oro ha realizado una gira de 50 conciertos en la República mexicana y más países, por lo que ahora se dará un tiempo para disfrutar a sus hijos en un viaje a la Riviera Maya, al que no asistirán las madres de los adolescentes.

Juan Osorio apoyó a Pablo Montero en su papel de "Vicente Fernández", sin embargo las actitudes del cantante lo decepcionaron (Foto: Instagram)

“El 2022 fue un año con mucho trabajo, muchas bendiciones, con proyectos muy importantes en la actuación, en la música y a nivel conciertos pues fue una gira de 50 conciertos, muy grande y en muchos países. La verdad es que estoy muy agradecido con Dios, estoy muy bien personalmente y estroy muy tranquilo, concentrado en el trabajo, en mi rutina de ejercicio, en todo lo que estoy haciendo”, contó el artista en un reciente encuentro con la prensa.

Montero también habló de su estado físico actual y dio a conocer que hace unas semanas se sometió a unas terapias que habrían servido para el manejo de la ira y las reacciones violentas.

“Ya pasó eso, eso ya lo hice hace dos semanas, pero muy bien, me sirvió muchísimo y todo muy bien, súper padre, cosas que aprendes, todo lo que sea aprender para mejorae tu persona o tu estado de ánimo para que tú seas una persona feliz, siempre cualquier curso que hagas siempre va a ser bienvenido y siempre lo va a ser”, contó.

Carlos Bonavides también ha mostrado su preocupación por las supuestas adicciones de Montero (Fotos: Gettyimages)

Hace apenas unos días el boxeador sinaloense Julio César Chávez ofreció su clínica de rehabilitación a Montero, tras enterarse de sus conocidos problemas de adicciones, así lo dijo en un encuentro con la prensa: “Pablo Montero es muy amigo mío y mis clínicas están abiertas no nada más para Pablo, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción, también de anorexia o bulimia, cualquier tipo de adicción mis clínicas están abiertas”

El Señor Nocaut se puso a él mismo como ejemplo y destacó lo complicado que puede llegar a ser pedir ayuda en estos casos: “Yo toqué fondo, pero es muy difícil que un adicto o alguien que tiene problemas de drogadicción y alcoholismo, yo no sé la verdad, no me consta de verdad, aprecio mucho a Pablo y es difícil pedir ayuda”.

Sin embargo, Pablo Montero no se mostró complacido con el ofrecimiento de ayuda por parte del boxeador, y tajantemente pidió que nadie se tome el derecho de opinar sobre su vida y sus presuntas adicciones.

Julio César Chávez puso su clínica de rehabilitación a disposición de cualquier persona con adicciones (Foto: EFE/Juan Carlos Cruz/Archivo)

“Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Yo lo que te tengo que decir es que estoy contento, tengo mucho trabajo, así pueda decir quien tenga que decir, el único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara. Nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no deba de ser”, expresó el cantante.

Respecto a la situación que Montero vivió recientemente en Saltillo, Coahuila, donde después de una pregunta que no le gustó, agredió físicamente a una reportera de Ventaneando, la cual lo denunció ante la Fiscalía de Coahuila, el cantante puntualizó que él siempre da la cara ante sus escándalos.

“Yo doy la cara siempre que pasa algo y lo digo, y yo fui como cualquier persona a arreglar esa situación y quedamos súper bien. De hecho vamos a hacer algo muy bonito con Pati Chapoy, que ella me lo ofreció, que ya lo van a estar viendo, con el comportamiento que tuve después, porque obviamente es de caballeros saber reconocer, pero así diga quien diga misa, nadie puede juzgarte ni opinar por ti, ni hablar por ti, el único que puede decir es uno porque nadie, todo mundo va a estar opinando, entonces si quieren ayudarme, que vengan aquí, se presenten y vengan y me ayuden, pero aquí el que da el primer paso soy yo, aquí nadie me ayuda”, expresó.

Pablo Montero está planeando un proyecto especial con Pati Chapoy, tras la agresión a su reportera (Fotos: Ig/@chapoypati Ig/@pablomoficial)

El famoso de 48 años recalcó que nunca se ha escondido ante las situaciones comprometedoras que de él se dan a conocer en los medios:

“Yo siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis tropiezos por mi propia voluntad, nadie viene y que me tengan que llevar del brazo, no, yo hago mis cosas, nadie tiene que venir, y si mucho les interesa pues que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque yo siempre he dado la cara, nunca me he escondido y siempre acepto cuando la cago, lo acepto, y cuando tengo algo bonito que decirles lo digo, pero así es la vida y así soy de franco y así es, la neta como es”, concluyó.

