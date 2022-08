Raúl Araiza mandó un contundente mensaje a Pablo Montero tras su rehabilitación: “Tiene que ser honesto”

Los rumores sobre que Pablo Montero tuvo problemas con el consumo de bebidas alcohólicas tomaron fuerza cuando Juan Osorio reveló que habló con el actor al respecto. (Foto Instagram: @negroaraiza, @pabloficial)

El pasado 22 de agosto Raúl Araiza retomó su lugar en el programa Hoy después de ausentarse aproximadamente un mes debido a que se sometió a un proceso de rehabilitación a manera de prevención porque había sentido una gran necesidad de volver a consumir bebidas alcohólicas. Como nunca antes el querido conductor se sinceró al respeto y mandó un contundente mensaje a Pablo Montero, quien hace unas semanas supuestamente pasó por una situación similar.

Fue durante un encuentro con los medios donde el Negro Araiza fue cuestionado sobre el complicado momento que habría enfrentando el oriundo de Torreón, Coahuila. El presentador de televisión no quiso profundizar, sin embargo, con mucho respeto para quien considera su amigo confesó que hace un tiempo lo ayudó llevándolo a una clínica de rehabilitación porque fue él mismo quien le pidió ayuda.

El actor estuvo envuelto en el escándalo porque supuestamente agredió a una reportera cuando lo cuestionó sobre rumores de su rehabilitación. (FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

“Esto es personal. Yo con Pablo me llevo muy bien desde antes y también nos ha unido este puente. En algún momento lo llevé [a una clínica de rehabilitación] porque él pedía ayuda [...] es un tema que él y yo hemos hablado mucho, aquí yo creo que él sabe muy bien, igual que yo, qué es lo que tenemos que hacer”, dijo para las cámaras del periodista de espectáculos, Eden Dorantes.

El conductor reflexionó sobre la responsabilidad que cada persona tiene como consecuencia de los actos que comete, incluso, mencionó que quienes no atraviesan por problemas de alcoholismo o cualquier otra adicción saben lo que deben de hacer. Sin embargo, enfatizó en que solo se puede ayudar si quien está pasando por cualquier tipo de inconveniente lo solicita.

“Todos sabemos, aunque no tengas una enfermedad, muy bien cuando alguien actúa o actuamos de alguna forma, lo sé perfectamente bien, lo que pasa es como me dicen: ‘Raúl, se coherente y honesto contigo’, entonces él tiene ser honesto con él”, agregó.

La rehabilitación existe en todo el mundo. Hay que querer, no es para quien lo necesita, sino para quien lo quiere.

Para terminar, Raúl Araiza dejó entrever que la rehabilitación es un proceso bastante complicado que depende de la fuerza de voluntad del afectado y el apoyo que recibe por parte de sus seres queridos. También comentó que el alcoholismo es una enfermedad de pérdidas porque poco a poco aumenta la desorientación y se pierden amistades, familiares, trabajos, etc.

“Cuando ya lo aceptas, lo entiendes, lo admites ya es otra vida. Yo nunca había abierto tanto porque yo quise guardar siempre dentro de todo un poquito de privacidad, pero la revista, los medios, mi ausencia de un mes; yo no he faltado, solamente he faltado en 15 años dos meses”, dijo.

Raúl Araiza apoyó a Pablo Montero en una crisis alcohólica de la que no se dieron más detalles (Foto: Archivo)

¿Qué dijo Pablo Montero sobre su consumo de bebidas alcohólicas?

En medio de la polémica que desató El Último Rey: El Hijo del Pueblo debido a que es una bioserie no autorizada por la dinastía Fernández, trascendió que el cantante no se presentó a la grabación del final y comenzaron a surgir rumores sobre supuestos problemas derivados de su consumo de bebidas alcohólicas.

Tras lo ocurrido, Montero confesó que habló con Juan Osorio -productor de la serie- para arreglar la situación y dejó entrever que recibió una llamada de atención de su parte: “Él es así, él es de carácter fuerte, entonces a mí me tienen que jalar las orejas pero bien machín”.

“Esto no es de eso, es de fuerza de voluntad, porque toda la serie estuvo bien aplicado y se ve en las imágenes y en el físico, en la actuación, y para hacer un personaje de ese tamaño tienes que estar al 100 y bueno, pasó eso y son cosas”, dijo para Sale el sol.

SEGUIR LEYENDO: