Qué lugar ocupó Canelo Álvarez en el ranking tras vencer a Golovkin

Qué lugar ocupa Canelo Álvarez en el ranking mundial luego de vencer a Gennady Golovkin (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

El desenlace de la tercera batalla de Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin marcó el regreso del mexicano a las victorias después de la derrota que tuvo ante Dmitry Bivol, por lo que reanudó su marca invicto. Por decisión unánime -con las tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113-, el mexicano se llevó la pelea y con ello generó algunas modificaciones en el ranking del mejor libra por libra.

Desde que Saúl perdió ante el campeón ruso de la AMB en la categoría de los semipesados, en diversos ranking mundiales el tapatío descendió de lugares pues los expertos deportivos consideraron que el Canelo no era el mejor libra por libra.

Pero, ahora con su victoria ante Triple G y la defensa de sus campeonatos en los supermedianos, el ranking de The Ring Magazin actualizó la lista de los mejores peleadores del momento y el jalisciense se colocó dentro de los primeros cinco mejores púgiles del momento.

Saúl Álvarez derrotó por decisión unánime a Gennady Golovkin (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

Luego de la tercera pelea de Canelo vs Golovkin, The Ring se encargó de actualizar las posiciones y colocó a Saúl Álvarez en la posición número cinco. A pesar de que retuvo sus títulos ante Gennady Golovkin, su logro por decisión unánime no bastó para colocarse en la cima de los mejores libra por libra, puesto que hasta el momento ocupa Oleksandr Usyk.

Usyk es un campeón mundial del peso crucero en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Cabe recordar que el ucraniano es uno de los objetivos que tendría en mente el Canelo, ya que antes de pelear con Golovkin confesó su intención de subir al peso crucero para competir contra Oleksandr Usyk.

En segundo lugar se encuentra Naoya Inoue, campeón unificado en el peso gallo. En tercer lugar está Terence Crawford, campeón estadounidense en la división del peso wélter.

Oleksandr Usyk es le mejor libra por libra del momento, superando a Canelo Álvarez (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

La sorpresa de que Crawford se puso por encima del Canelo Álvarez no es nueva pues en noviembre de 2021 fue la primera vez que el norteamericano desplazó al tapatío en la posición de los rankings, hecho que desató una serie de polémicas en torno a la calidad de boxeador que es el mexicano.

A pesar de que en 2021 Saúl unificó las 168 libras tras derrotar a Caleb Plant, los expertos en el deporte de los puños y guantes pusieron a Terence Crawford sobre Álvarez.

Pero, dentro de los puntos favorables que rescató el Canelo en este nuevo ranking mundial fue que, a pesar de que fue derrotado por Bivol en mayo de 2022, el tapatío tuvo mejor calificación que el contendiente ruso pues Dmitry está en la posición siete, dos puestos por debajo que el mexicano.

Otro de los nombres que rebasó Saúl fue a Caleb Plant, a quien le arrebató el cinturón de la FIB en 2021.

Así quedó el ranking del mejor libra por libra de todos los pesos después de la pelea de Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin III

1. Oleksandr Usyk

2. Naoya Inoue

3. Terence Crawford

4. Errol Spence Jr

5. Saúl Canelo Álvarez

6. Vasyl Lomachenko

7. Dmitry Bivol

8. Josh Taylor

9. Jermell Charlo

10. Artur Beterbiev

¿Qué sigue para el Canelo Álvarez tras derrotar a Gennady Golovkin?

Después de terminar la trilogía que tanto esperó el público, el siguiente paso de Saúl será una pausa a su carrera deportiva pues se operará de la muñeca para tratar una lesión en su mano izquierda. El anuncio lo dio al término de la pelea con GGG, así que ya no tendrá más peleas este 2022 y regresará hasta 2023 con la posibilidad de una revancha ante Dmitry Bivol o en la búsqueda de un nuevo rival.

