Canelo Álvarez no pierde el deseo de pelear contra Oleksandr Usyk

El campeón unificado de las 168 libras reiteró su intención por enfrentar al monarca de los completos (Fotos: Getty Images)

Aunque cayó en la categoría de los semipesados al retar a Dmitry Bivol por el campeonato de las 175 libras, Saúl Álvarez no ha descartado su intención de brillar en las categorías de peso más grandes. En ese sentido, en vísperas de enfrentar a Gennady Golovkin en su tercera pelea de la historia, el Canelo reafirmó su deseo de encarar a Oleksandr Usyk a pesar de que ya no pelea en la categoría de crucero y hasta se convirtió en monarca de los completos.

A 18 días de verse las caras con GGG en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el campeón unificado de las 168 libras abrió las puertas de su gimnasio a los medios de comunicación. En dicho contexto, declaró al canal de YouTube de FightHype que, si bien es difícil enfrentarlo por su condición deportiva actual, no ha descartado poder retar al pugilista ucraniano en el futuro.

“Es difícil, pero no me preocupa, no me preocupa (pelear contra Oleksandr Usyk). Me gustan ese tipo de retos, no me preocupa. Va a ser difícil, yo lo sé, pero amo al boxeo y amo estar en ese tipo de situaciones”, señaló ante las cámaras presentes alrededor del cuadrilátero donde se preparaba para iniciar su sesión de entrenamiento.

Información en desarrollo*