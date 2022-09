André Marín adelantó que Tata Martino se irá después de Qatar 2022

El Tata Martino dejaría a la Selección Mexicana después del Mundial de Qatar 2022 (Foto: Getty Images)

Tan solo dos meses separan a la Selección Mexicana de debutar en la Copa Mundial de Qatar 2022 y la afición mexicana aún tiene dudas del trabajo que ha realizado Gerardo Tata Martino pues en reiteradas ocasiones el público ha mostrado su inconformidad con la gestión del argentino, incluso han llegado a pedir su despido.

Sin embargo, los reclamos no causaron cambios en el Tricolor y Martino está firme para dirigir al Tri en Qatar 2022. Pero al término del torneo, el Tata ya no entraría más en los planes de la Selección Nacional y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) emprendería la búsqueda de un nuevo entrenador, según adelantó André Marín.

El periodista deportivo compartió su análisis a través de una video columna para Fox Sports y aseguró que “todos saben” que al término de la participación del Tri en el Mundial, Gerardo Martino se irá de la Selección Mexicana para dejar vacante su cargo.

Pero, ante su eminente salida del representativo nacional, la única “solución” que tendría el Tata para tener una buena imagen con el equipo mexicano sería llegar al quinto partido, de acuerdo con el análisis de André Marín. En Qatar 2022, el único objetivo del estratega argentino se enfocaría en tener una participación destacada en el Mundial para así renunciar definitivamente a la dirección del equipo mexicano.

“Ya sabemos todos que Martino, acabando el Mundial, toma sus cosas y se va. Pero se quiere ir dejando un buen recuerdo, y un buen sabor a boca. Y eso sería llegando al famoso quinto partido”, afirmó André Marín.

Y es que con la cercanía de la fecha FIFA -en donde México se medirá ante Perú y Colombia- el conductor de La Última Palabra confesó que aún ve dudas en el posible cuadro titular que usaría Martino en Qatar, pues aseguró que el rendimiento del equipo mexicano es bajo.

André Marín aseguró que el Tata Martino se irá de la Selección Mexicana al término del Mundial de Qatar 2022 (Foto: Facebook André Marín)

Muestra de ello puso de ejemplo el caso de Héctor Herrera, quien salió del Atlético de Madrid para fichar con el Houston Dynamo de la MLS, equipo en el cual no ha tenido una actuación constante y gran parte de los partidos ha estado ausente.

“Hoy tengo mis dudas: Argentina, Polonia, Arabia, andan mal los jugadores mexicanos, andan en bajo nivel. ¿Cómo estarán las cosas? que Héctor Herrera, que había sido titular indiscutible con Tata Martino durante años, se fue a la MLS y ni siquiera juega en Houston”, expresó Marín.

André Marín puso de ejemplo el caso de Héctor Herrera como muestra de que el rendimiento del Tri bajó (Foto: Stephen R. Sylvanie/ USA TODAY Sports)

Y es que a 60 días del Mundial, el analista deportivo apuntó quiénes son los tres jugadores que ya tienen su lugar asegurado en Qatar y son Guillermo Ochoa, Edson Álvarez e Hirving Chucky Lozano.

“Hoy sabemos quién será el portero, un contención y el Chucky Lozano, lo demás es toda una incógnita […] No hay surgimiento de nuevas figuras, están los de siempre, no hay novedades, no hay sorpresas”, agregó.

¿Por qué Gerardo “Tata” Martino no renunció a la Selección Mexicana antes de Qatar 2022?

A pesar de la molestia de la afición mexicana, la FMF se mantuvo firme con el cuerpo técnico de la selección absoluta, pero el despido de Gerardo Torrado trajo consigo una serie de inconformidades por parte del Tata Martino.

Gerardo "Tata" Martino presentó su renuncia a la Selección Mexicana, pero Yon de Luisa se la rechazó (Foto: EFE/José Méndez)

En cuanto el argentino se enteró que la Federación despidió a la persona que lo trajo a México, Martino también quería irse y ser leal a Torrado. Llegó a presentar su renuncia ante la Femexfut en junio de 2022 pero Yon de Luisa, presidente de la FMF, le rechazó la petición y le solicitó terminar su etapa con el Tri.

Incluso el propio Gerardo Torrado intervino para convencer al técnico argentino de quedarse hasta que el equipo azteca terminara su participación en Qatar 2022.

