México

Metrobús hoy 7 de junio: estado del servicio en esta última hora

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Guardar
Google icon
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Mina - Balderas

Línea 4

Estado de servicio: Manifestación

Estación afectada: Plaza de la República - San Lázaro

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Garibaldi M. Lagunilla - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

Entrada de la estación Mixiuhca. (Twitter/@Claudiashein)
Entrada de la estación Mixiuhca. (Twitter/@Claudiashein)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Rumbo a la inauguración en el Azteca: cuál fue el primer gol de Sudáfrica en los Mundiales

Los Bafana Bafana vuelven al centro de la conversación al encontrarse a pocos días de disputar la inauguración del Mundial 2026 en México

Rumbo a la inauguración en el Azteca: cuál fue el primer gol de Sudáfrica en los Mundiales

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

El oficial Luis Fernando Molina Avilés falleció tras ser atacado a balazos mientras atendía un reporte en la zona centro de la capital sonorense

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 7 de junio

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 7 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

¿Sicarios del CJNG en Sinaloa?: Google captó un retén armado en Tepuche que refuerza la versión de una alianza con Los Chapitos

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Alcalde de Cuautla queda vinculado a proceso: cumplirá cuatro meses de investigación en penal federal de Sonora

ENTRETENIMIENTO

Nodal y Dharius sorprenden con fusión de urbano y regional mexicano en ‘Ey Mezcal’

Nodal y Dharius sorprenden con fusión de urbano y regional mexicano en ‘Ey Mezcal’

Christian Nodal y Grupo Forajido enfrentan disputa por registro del nombre

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Carlos Rivera: la historia del rechazo que cambió su vida y cómo su hijo le mostró “la cara de Dios”

Kenia Os se una a la lista de exnovias de Peso Pluma: ellas son las jóvenes en la vida del cantante

DEPORTES

Rumbo a la inauguración en el Azteca: cuál fue el primer gol de Sudáfrica en los Mundiales

Rumbo a la inauguración en el Azteca: cuál fue el primer gol de Sudáfrica en los Mundiales

República Checa llega a su base de entrenamiento para el Mundial 2026: así se está preparando para enfrentar a México

Efraín Juárez reaparece en redes tras controversia sobre su salida de los Pumas

Quién es Ferran Reverter, el directivo del América que está siendo señalado como culpable de la salida de Jardine y Baños

Suecia habría pedido a la FIFA cambio de sede de entrenamiento tras quejas de la Selección de Japón