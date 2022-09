La pelea no cesa: Michelle Rubalcava afirmó que Gustavo Adolfo Infante lo mandó a amenazar

Michelle salió en 2021 de "De primera mano", espacio donde colaboró por varios años (Foto: Instagram/@michrubalcava/@gainfante)

La disputa entre Gustavo Adolfo Infante y Michelle Rubalcava no cesa, pues luego de que por más de un año ambos periodistas se han expresado negativamente el uno del otro, la contienda no se ha detenido y ahora “El Mich” hizo una fuerte revelación.

Rubalcava dio a conocer que presuntamente su ex compañero de Imagen Televisión estaría enviando a personas a amenazarlo telefónicamente por todo lo que el periodista ha dicho en contra de Gustavo Adolfo, especialmente por su más reciente interacción con la modelo Himmel.

Y es que en su canal de YouTube, Michelle relató que ha estado recibiendo llamadas anónimas y amenazantes desde hace algún tiempo, y aunque no mencionó directamente el nombre de Gustavo Adolfo Infante, dio a entender que muy probablemente el titular de El minuto que cambió mi destino sea el responsable de esta atemorizante situación.

Gustavo ha declarado que, en su opinión, Michelle "no es periodista" (Fotos: Instagram/@michrubalcava, Getty Images)

“He estado recibiendo llamadas para intimidarme, la verdad es que todo sucedió a partir de que al Chismorreo llevamos a Alfredo Adame y a Himmel, esta chica trans que habló sobre un personaje, no voy a decir nombres”, dijo el periodista en clara alusión a Gustavo.

El reportero de espectáculos, conocido también por su canal “MiChismecito”, comentó que habló de esta situación con los ejecutivos de Multimedios, por lo que un guardia de la empresa lo estaría acompañando cuando Rubalcava termina de laborar en la televisora.

Pese a haber bloqueado los números desde donde lo han llamado, la situación persiste: “Me estuvieron marcando con más insistencia, ya no quise contestar. Lo que hice fue bloquear los números y así siguieron llamando. Ya lo comenté con mis jefes. Creo saber quién es, creo que ustedes también creen saber quién es porque últimamente ha habido ciertos conflictos con ciertos personajes”, expresó.

Recientemente Michelle dio a conocer supuesto coqueteo entre Gustavo y una chica trans (Foto: Instagram/@michrubalcava (Foto: Getty Images)

Y es que hace aproximadamente un mes, la actriz transgénero Himmel y Alfredo Adame, enemigo de Gustavo Adolfo, acudieron como invitados al programa Chismorreo, donde dieron a conocer que presuntamente Infante era asiduo a acudir a fiestas desenfrenadas.

“Alfredo Adame también habló de este personaje, seguramente ya saben quién es, ya saben con quién trabajé. Yo le pregunté a Himmel: ‘¿oye y no te han amenazado a partir de que has hablado de esta persona?’ y Himmel dijo ‘sí’, eso lo dijo públicamente en el programa, ‘me han amenazado tres veces con llamadas muy fuertes, de diferentes números’, que incluso una llamada alguien le dijo ‘a ver si no apareces como ‘La Veneno’”, dijo en referencia a la transgénero española que habría sido asesinado por supuestamente haber revelado sus relaciones íntimas con empresarios y políticos importantes en su libro de memorias.

Michelle contó que unos días después de ignorar las siguientes llamadas que volvió a recibir, se decidió a contestar “y me dicen ‘cuídate’ y me colgaron, una voz fuerte, como de hombre, y yo lo que hice fue bloquear los números... así siguieron llamando, vi prudente comentárselo a mis jefes”.

El periodista contó que salió de vacaciones y durante este periodo mantuvo su celular en modo avión, por lo que únicamente recibía mensajes de WhatsApp, sin embargo, al regresar a México, las llamadas se intensificaron. Esto se hizo más evidente luego de que Michelle expuso su opinión ante el pleito que Gustavo y Joanna Vega-Biestro protagonizaron al aire.

“Himmel también recibió amenazas por hablar de ciertos personajes... Omito nombres pero sí han estado molestando para intimidarme... Yo todo lo que he platicado aquí lo he demostrado con pruebas, no he hablado por hablar, he mostrado fotos, conversaciones, documentos cuando hablo de algo, entonces mentiras no son”, añadió Rubalcava, quien afirma no tener miedo, sin embargo interpondrá una denuncia de manera legal para tener un antecedente por si algo le llegara a pasar.

