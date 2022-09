Cofepris alertó peligro en el consumo de 46 productos “cura todo”

Adaptoheal comercializa productos con propiedades curativas falsas (Foto: Adaptoheal)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre el riesgo que representa consumir productos comercializados bajo el nombre Adaptoheal, que son ofertados como útiles para el combate a diversos padecimientos respiratorios, hepáticos, autoinmunes y oftalmológicos.

En total se trata de 46 productos engañosos a los que los anunciantes atribuyen falsas propiedades terapéuticas que atacan enfermedades como el cáncer, la cirrosis, la insuficiencia renal y la diabetes.

La Cofepris advirtió que la empresa que los comercializa, identificada como Adaptogen Sinergy SA de CV, no cuenta con estudios que avalen la seguridad, eficacia y calidad.

Los productos "cura todo" contienen dosis superiores a las avaladas (Imagen: COFEPRIS)

Asimismo, el organismo detalló que los productos Adaptoheal cuentan con dosis superiores a las avaladas por la tercera edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM). Los componentes incluidos en raciones no recomendadas son equinacea purpúrea, semilla de cardo mariano, arándano negro, astragalus, maitake, noni (morinda citrifolia) y reishi.

Del mismo modo, la compañía incurre en una falta al etiquetar sus envases bajo la denominación de suplemento alimenticio y atribuir a este tipo de compuesto propiedades curativas.

“Incumple lo establecido en la Ley General de Salud, ya que la función de los suplementos alimenticios es el incremento de la ingesta dietética”, detalló Cofepris.

Finalmente, señaló que la empresa opera de manera fraudulenta al evadir las visitas de verificación de las autoridades sanitarias al proporcionar direcciones falsas.

En ese sentido la Cofepris señaló que los productos “cura todo” representan un riesgo para la salud de quienes lo consumen, debido a que su contenido y las irregularidades en su producción pueden provocar que su consumo sea contraproducente en la atención a las enfermedades.

“Todos los productos engaño podrían agravar las enfermedades y padecimientos, al contener en su formulación componentes no autorizados; incumplir las normas de inocuidad en su elaboración, y almacenarse de forma incorrecta”, señaló.

Para identificar productos fraudulentos el organismo recomienda a la población tomar como guía el lema “Si cura todo, no cura nada”, ya que ningún compuesto tiene las propiedades para atacar a diversas enfermedades al mismo tiempo.

Cofepris ha advertido sobre productos engaño (Foto: COFEPRIS)

Qué productos representan un riesgo para la salud según la Cofepris

-Productos de distribuidores fraudulentos: La Cofepris cuenta con una “lista negra” de empresas irregulares que venden productos farmacéuticos que ponen en riesgo la salud. En su más reciente actualización incluyó a las distribuidoras Mundo de Vacunas, SA de CV; Proveedora y Distribuidora de Medicamentos Gaat, SA de CV; RRA and BE Logística de México S.A, Access Pharma, OTC Medicamentos Rolando Lugo y Farmacias Bacort.

Entre las irregularidades detectadas se encontró que no contaban con aviso de funcionamiento y que las actividades del domicilio no correspondían con el giro señalado, por lo que Cofepris no pudo verificar que las condiciones sanitarias sean correctas.

Cofepris advirtió sobre productos para la "panza" y contra el estrés (Foto: Cofepris)

-Productos antiestrés y para la “panza”: Estos productos contienen ingredientes con propiedades toxicológicas como el zingiber officinale, la sábila y el naranjo amargo, así como bamitol que es un componente de uso zootécnico, es decir, empleado en animales. Se trata de “Chupa panza”, “Shupanza”, “Chupapanza”, “Me vale madre 60″, “Me vale madre con melatonina”, “Me vale madre el dolor”, “Me vale madre reforzado”, y “Alexjenny me vale madre complejo B” y “Me vale madre reforzado con flor de magnolia”.

-Productos falsificados: Entre los medicamentos falsificados sobre los que la Cofepris ha advertido recientemente están remdesivir, utilizado contra el covid-19 y algunos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Asimismo emitió una lista de recomendaciones para identificar los productos falsos.

