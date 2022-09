La reacción de William Valdés durante el sismo que sorprendió a usuarios: “una mordidita para agarrar valor”

(foto: Instagram/@williamvaldes)

Después del sismo de 7.7 que sacudió a México el pasado lunes 19 de septiembre, varias figuras del medio artístico nacional se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales. Y es que algunos estaban transmitiendo en vivo cuando comenzó el movimiento, mientras que otros no dudaron en grabar cómo transcurría todo a su alrededor. Entre ellos destacó William Valdés, quien se viralizó por su inesperada reacción durante un programa en vivo.

Todo ocurrió durante una emisión de Venga la Alegría, cuando Ismael Zhu, mejor conocido como El Chino, estaba preparando un platillo en la cocina. El ganador de MasterChef México se encontraba en compañía de Roger González, Ricardo Cásares y William Valdés cuando comenzó a sonar la alerta sísmica. En un primer momento ocasionó confusión porque unos minutos antes se había llevado a cabo un simulacro, sin embargo, la producción no tardó en confirmar que era real.

“Chino, perdón que te interrumpa. Me están diciendo que está sonando la alerta sísmica. Vamos a pausar esto, mantener la calma y vamos a seguir el protocolo”, comentó Cásares.

Mientras Ismael y Roger estaban atentos a las indicaciones, el cubano se levantó de su asiento, agarró el tazón que tenía en la barra y dio un enorme bocado. En cuanto Ricardo confirmó que todos debían salir del foro, dudó en llevar consigo el platillo o dejarlo, pero al final dejó todo y apresuró el paso.

Después de que Azteca Noticias compartió datos sobre lo acontecido, usuarios de redes sociales viralizaron la nerviosa reacción de William Valdés y empatizaron con él, pues consideraron que no saber qué hacer suele ser más común de lo que se cree, en especial en un país donde frecuentemente ocurren sismos de gran magnitud.

“Una mordidita para agarrar valor”. “Pobre se miraba que quería salir corriendo, pero le dijeron que se calmara”. “Yo me hubiera llevado la comida”. “Se asustó pero antes de todo una probadita”. “Fue su manera de tranquilizarse”. “Pero antes de salir comamos con calma”. “Pos si nos lleva ching*da!! Me voy bien comido”. “Creo que estaba muy asustado y no supo qué hacer”, escribieron en Instagram.

Horas más tarde el presentador cubano reapareció en su cuenta de Instagram y confesó que efectivamente no sabía como actuar en ese momento, así que trató de mantenerse sereno y lo único que se le ocurrió fue probar el platillo que Ismael ya tenía listo.

Cuando tiembla y estas al aire, entra el pánico y no sabes que hacer pues comes elote.

Su comentario desató risas entre sus seguidores, quienes bromearon con la relación que existe entre situaciones de angustia y la comida: “Un elote pal susto”. “Lo que yo haría”. “La ansiedad te da pa comer”. “Dicen los de Aguascalientes que el elote es para el susto”. “Yo apliqué la misma en mi casa pero con Takis”.

¿Qué dijo Anette Cuburu sobre su supuesto romance con William Valdés?

Los conductores de Venga La Alegría fueron captados en controversial momento.

Hace unos meses surgieron rumores sobre un supuesto romance entre los conductores de VLA debido a sus cariñosos acercamientos en el programa. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un malentendido, pues de acuerdo con Anette Cuburu, solo son muy buenos amigos.

Fue durante una entrevista para el periodista de espectáculos, Eden Dorantes, donde desmintió tener un amorío con William Valdés y confesó que actualmente tanto ella como su querido amigo tienen sus respectivas relaciones: “No, mi corazón está ocupado, está muy contento. A William lo adoro, es uno de mis mejores amigos, él tiene pareja también”.

Yo creo que salió como este rumor de que éramos pareja, pero no, no somos pareja, lo adoro con toda mi alma.

