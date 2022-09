Nueva versión apuntaría que Vadhir fue el causante de las lesiones de Eugenio Derbez tras una pelea a golpes

Los rumores sobre lo que realmente pasó aumentaron tras las declaraciones del actor (Foto: Instagram/@eugenioderbez)

Tras varios días de incertidumbre y diversas teorías en redes sociales y medios de comunicación, Eugenio Derbez reapareció en un video de su cuenta de Instagram y explicó todo o que ha ocurrido con él: usando un juego de realidad virtual tropezó y cayó sobre unos escalones, provocándole 15 fracturas, motivo por el que le colocaron una placa con 20 tornillos en el hombro.

Sin embargo su versión de los hechos ha causado aún mayor intriga entre sus seguidores y usuarios de redes sociales, pues más de uno no ha creído posible que dicho escenario le causara tan grandes problemas de salud y la aparatosa cirugía que tendrá una amplia recuperación. Ante ello, el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga mencionó en su programa para YouTube que lo dicho por el actor era mentira, pues en realidad todo se había tratado de una pelea con su hijo Vadhir, por lo que él sería el causante de las lesiones.

“Eugenio no estaba jugando realidad virtual con Vadhir, efectivamente Vadhir estaba presente el día que sucede esto… Se pelearon y se fueron a los golpes; hubo una pelea física en casa de Derbez entre él y su hijo”, comenzó a mencionar el comunicador.

Las declaraciones han causando gran controversia en redes sociales (Foto: Instagram/@vadhird)

Aunque no mencionó su fuente, debido a que expresó que era algo más que confidencial, sí señaló los motivos por los que supuestamente el creador de La Familia P. Luche para Televisa no quiso revelar nada ni dejar cualquier tipo de posibilidad para que se ventilara todo, siendo el tema legal el principal argumento.

“En Estados Unidos esto es muy penado, si ellos hubieran recurrido a las autoridades, Eugenio Derbez mínimo hubiera pasado tres días en prisión o en los amparos, o los dos, aunque bueno en este caso el que más escándalo causaría sería Eugenio, como el patriarca de esta familia. Por eso, decidieron ocultar la información”, agregó.

Los señalamientos del periodista fueron justificados bajo un contexto en el que algunas situaciones han hecho que el público especule todo acerca de lo que realmente pasó, pues desde el momento en que se informó que el actor estaba en el hospital y necesitaría una escandalosa intervención quirúrgica, poco se quiso tratar el tema, así como incluso el hecho de que uno de sus hijos no tuviera gran información alarmó a sus fans.

Eugenio Derbez fue auxiliado por su esposa Alessandra Rosaldo en su más reciente sesión de livestream (Foto: Archivo)

José Eduardo Derbez confesó que su familia le ocultó información sobre su padre

En una reciente entrevista con Adela Micha, el también actor se refirió a la salud de su papá donde dio más detalles. Eduardo aseguró que hasta donde él sabe, Eugenio se encuentra bien de salud, pero que no tiene mucha información sobre el estado del comediante. “Según lo que a mí me contaron, porque te voy a ser honesto, así como son misteriosos con los demás, también es parejo. No sé cómo le da este toque, así como interesante”, indicó el hijo de Victoria Ruffo.

Y más reciente comunicado de Eugenio Derbez:

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”, inició a detallar el actor de CODA: Señales del corazón, después de clasificar la situación como “el dolor más fuerte de su vida”.

El actor comunicó que probablemente no recupere la movilidad al 100 por ciento (Foto: Archivo)

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, reconoció.

