Famosos en los sismos de 2017: de Belinda recogiendo escombros a Juanpa Zurita prometiendo la reconstrucción de casas

Las redes sociales jugaron un papel fundamental en las reacciones de los famosos (Fotos: Facebook/ Manuel Velasco Coello/ Instagram/@juanpazurita/Twitter/@belindaidols_)

Aunque está científicamente comprobado que un sismo es imposible de predecir, ya que los terremotos se producen por la liberación repentina de la tensión en la corteza terrestre, el mes de septiembre en México, debido a sus antecedentes con el tema, es considerado por sus residentes como una época de posibles sismos.

En el recuento de los daños ocasionados por dicho fenómeno natural, las diversas reacciones que tuvo el mundo del entretenimiento con la última gran prueba que la tierra Azteca enfrentó en el año 2017 estuvo llena de momentos controversiales, para bien y mal, pues las redes sociales jugaron un papel fundamental para que algunas acciones de estrellas tuvieran alcance nacional de manera inmediata, así como otras batallaran de gran manera debido a sus tropiezos públicos.

Belinda dejó el glamour y recogió escombros

La cantante pop se convirtió en una de las famosas más virales por sus acciones (Fotos: Twitter/@belindaidols_)

La cantante pop se convirtió en uno de los rostros más virales después de la tragedia que dejó el terremoto del 19 de septiembre de 2017, un sismo de 7.1 de magnitud que tomó desprevenido al país a las 13:14 horas, poco después del simulacro en recuerdo del temblor de 32 años atrás, con un saldo de 371 fallecidos.

La actriz sorprendió a muchos luego de que se difundieran videos y fotos en los que aparece ayudando a remover escombros del sismo que sacudió Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Para ese momento, todos sus escándalos o polémicas pasaron a segundo término, pues en esa ocasión se ha ganó el corazón de la gente luego de que se difundieran los virales visuales, aunque sus detractores tampoco faltaron.

También ayudó comprado víveres (Foto: Instagram/@belindadpop)

A su ayuda se sumó su familia, dejando ver en más de una ocasión que hicieron generosas y numerosas donaciones en especie a diversos centros de acopio. Asimismo, trabajó en su fundación Gaia Planeta Azul, que había estado ayudando a las personas damnificadas del sismo del 7 de septiembre que dañó a Oaxaca y Chiapas.

Juanpa Zurita y la promesa de reconstruir casas sin saber todo lo que implicaba

Eugenio Derbez apoyó el proyecto del joven influencer (Foto: Instagram/@juanpazurita)

Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, que tuvieron magnitudes de 8.2 y 7.1 respectivamente, el youtuber Juanpa Zurita creó una fundación llamada Love Army México, la cual tuvo como objetivo ayudar a damnificados del municipio de Ocuilan de Arteaga, en el Estado de México.

Desde el primer momento todo fue criticado debido a que la joven estrella no tenía mucho tiempo de haber llegado al estrellado del mundo del internet por hacer contenido digital, sin embargo la idea de que un persona como él prometiera reconstruir más de un hogar perdido, sonó como toda una locura, incluso se le acusó de robar los fondos donados.

"13:14 el reto de ayudar" es el nombre del proyecto (Foto: Instagram/@juanpazurita)

Sin embargo, con la reciente publicación de un documental se demostró que Zurita sí ayudó a 47 familias en Ocuilan, pues habían perdido su hogar en el sismo del 19 de septiembre. En el estreno se pudo ver que el youtuber cumplió con la reconstrucción de las casas, incluso mencionó que el documental significó un cierre y le ayudó ver que las personas estuvieron contentas.

Kate del Castillo, Ana de la Reguera y Karla Souza vendiendo playeras para reconstruir casas

Las mexicanas fueron acusadas de hacer "publicidad" con la tragedia (Foto: Instagram/@katedelcastillo)

Otro de los proyectos que surgieron de manera casi inmediata, fue el realizado por Ana de la Reguera, Kate del Castillo, Olga Segura y Karla Souza crearon la asociación Los Ángeles en México, ubicada en Estados Unidos, a la cual después se sumó la también actriz Esmeralda Pimentel. De acuerdo con información del periódico El Universal, de manera conjunta estas famosas se inclinaron por brindar apoyo a la comunidad de San Miguel Tecuanipa en el estado de Puebla (al centro de México).

La fallecida actriz Edith González se sumó a la causa (Foto: Instagram/@katedelcastillo)

En su momento se compartió que lograron recaudar 81,000 dólares, dinero con el que se realizó la construcción de 13 casas. Los recursos con los que apoyan estas famosas lograron dicha haza surgieron principalmente de Estados Unidos, a través de ‘sponsor’, así como de la venta de playeras del grupo que en blanco y negro tenían diversas frases en español e ingles a favor de la cultura mexicana.

Anahí “muy despeinada” pero “lo que me importaba es ayudar”

La RBD entró al ojo del huracán durante el terremoto de Chiapas, ocurrido a las 23:49 horas del jueves 7 de septiembre de dicho año y que tuvo una magnitud de 8.2 con epicentro en el golfo de Tehuantepec. Es importante recordar que para ese momento la cantante era la primera dama de ese estado, pues su esposo, Manuel Velasco Coello, ejercía la función de gobernador.

El viral video fue motivo de burlas y hasta virales canciones (Foto: Twitter/@anahi)

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahora es ayudar a la gente”, mencionó la intérprete de Mia Colucci en un video que compartió en su cuenta de Twitter, desatando una fuerte ola de comentarios negativos en su contra, que incluso dieron como resultado virales canciones. Sin embargo, logró desempeñar bien su papel, pues frente a las críticas continuó con su labor social siendo reconocida después.

