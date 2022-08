Gloria Calzada destapó que su salida de “Netas Divinas” se debió a su edad

Gloria Calzada nuevamente dio de qué hablar al recodar su precipitada salida de “Netas Divinas”, programa al que esperaba regresar (Foto: Getty Images)

A más de cuatro años de su salida de Netas Divinas, Gloria Calzada confesó que solo en una ocasión ha sentido que su edad fue un problema en su carrera dentro de la televisión, pues piensa que no existe otra razón para que haya tenido que dejar dicho programa.

En medio de la presentación de su nuevo libro, La edad me vale madr..., Gloria Calzada aseguró para Sale el Sol que la tiene sin cuidado si alguna vez su edad repercutió en su imagen, pues solo recuerda una ocasión en que la hayan sacado de un proyecto debido a esto.

Calzada fue una de las conductoras que más tiempo estuvieron en Netas Divinas, pero la renovación del programa en 2018 y la salida de parte de su elenco sorprendió al público y, aunque anteriormente algunas presentadoras ya se habían quejado de lo que pasó en ese entonces, Gloria hasta ahora destapó que, posiblemente, el hecho de que la sacaron del programa fue por su edad, pues en aquel entonces tenía 57 años.

Gloria regresó a "Netas Divinas" en 2021, pero sólo como una de las invitadas del programa (Foto: Facebook/Netas Divinas)

“Yo creo que cuando cambiaron de elenco en Netas Divinas tuvo que ver la edad, estoy segura, no lo sé de cierto, pero lo creo tan firmemente y por eso lo digo. Yo creo que querían darle una refrescada, ¿no? Y bajarle un poco el promedio de edad a las conductoras, eso es lo que yo creo, y si me equivoco, no importa. Yo creo que es la única vez en la que te podría decir que mi edad ha sido un factor”

Y es que luego de 12 años al aire, la producción de Unicable informó que habría algunos cambios en todo el canal, tal como sería la renovación del talento, motivo por el que tendrían que salir algunos de sus conductores y solo se quedaría con dos de los programas, Netas Divinas y Miembros al Aire.

Cuando se informó que sólo Consuelo Duval se quedaría en las Netas y que no se vería más al resto del elenco, Gloria Calzada declaró que en un inicio le habían informado de dichos cambios y que, inclusive, le habían dado la noticia de que ella sería una de las únicas conductoras del equipo original que permanecería dentro del proyecto; no obstante, nunca recibió la llamada para regresar.

“Siento que se acabó mi participación en las Netas, originalmente me habían dicho que iba yo a continuar, y estuve esperando hasta el último minuto. Tuvieron un cambio de idea”, reveló la también productora.

Gloria no ha sido la única que se ha quejado de este cambio que hubo en la producción de Netas Divinas, pues anteriormente Isabel Lascurain, quien también formó parte del programa desde sus inicios, comentó que a ella no le habría sido informado de la misma manera su despedida del programa, sino que, de un momento a otro, le dijeron que habría cambios y ella ya no formaría parte de Unicable.

Durante una entrevista con Adela Micha para La Saga, la cantante recordó que le gustó haber sido parte de las Netas; sin embargo, se sintió mal por la forma en que decidieron expulsarla del programa.

Fue en 2017 cuando por primera vez hubo una despedida de "Netas Divinas" y regresó únicamente Consuelo Duval como conductora, el resto del elenco han ido como invitadas (Foto: Facebook/Netas Divinas)

“Fueron 11 años y medio, y de repente, de la noche a la mañana, ‘adiós, que les vaya bien’, eso es lo que estuvo medio (mal), pero mira, los tiempos de Dios son perfectos”

En ese momento, ambas conductoras confesaron que le tomaron tanto cariño al proyecto y a sus compañeras que no tendrían problema con volver a ser para de él.

