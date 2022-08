Natalia Téllez confesó si le gustaría volver a convertirse en madre: “Mejor ni le muevo”

Natalia Téllez confesó si le gustaría volver a convertirse en madre (Foto: @natalia_tellez/Instagram)

Sin duda alguna una de las presentadoras mexicanas que se ha logrado ganar el respeto y cariño de las audiencias nacionales es Natalia Téllez, quien desde 2018 forma parte del elenco de presentadoras del exitoso programa de Unicable, Netas Divinas.

Desde su primera aparición en el exitoso programa de televisión de paga, su presencia a cuadro junto a Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magún y, más recientemente, Galilea Montijo fue bien recibido por los ávidos seguidores del show nocturno de Unicable.

En esta ocasión sus compañeras de Netas Divinas llenaron de elogios a la exconductora de Telehit previo al estreno de su nueva película, Enfermo amor. Dentro de los halagos hacia su persona, Galilea Montijo y Daniela Magún le hicieron saber que su hija había llegado con “la torta bajo el brazo”.

Ante las palabras de sus colegas, la también histrionisa -que hace poco más de 7 meses se convirtió en madre de la pequeña Emilia-, bromeó y dijo que se animaría a tener una familia de “ocho”, pero después se retractó: “No, no quiero, creo que no, creo que estoy bien”, resaltó entre Natalia Téllez.

Posteriormente, ahondó sobre la posibilidad en convertirse en madre en una segunda ocasión durante la edición del programa que tuvo como invitada a Adriana Louvier.

“Siendo honesta, ser mamá era el miedo más grande, después de morir, ser madre era el miedo más grande de la existencia y ha salido tan bien que como soy incrédula y como hay algo cínico mío que aun cuando todo sale bien digo ‘mejor no le muevo porque entonces quién sabe si sale mal’. Ha salido todo tan increíble que si tuviera otro chamaco, entonces se portaría mal, nos odiaríamos”, confesó a sus compañeras.

(Foto: Instagram/@natalia_tellez)

Su respuesta ocasionó una serie de risas entre la producción al decir que teme que el futuro la sorprenda con una mala jugada: “Es ese miedo de que le caiga caca al pastel”, remató Natalia Téllez Martínez.

Para finalizar hizo una pequeña semblanza de su toma de decisiones: “A veces soy esa persona que (le preguntan): ‘¿Qué helado? tenemos el especial de cereza con un listón de caramelo’. ‘Cajeta porque si el listón de caramelo está culer* ya me arruinaste mi helado, quiero el de cajeta’”, remarcó entre risas la histrionisa de 36 años.

A lo largo de su trayectoria dentro de Netas Divinas, Natalia Téllez ha sido totalmente transparente ante su público sobre temas personales como su relación en pareja, su embarazo, su actual maternidad y un sinfín de temas más.

(Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Sin embargo, en donde ha compartido que ha tenido más complicaciones es sin duda alguna en su etapa como madre, pues es un proceso del cual, en su momento, nunca se imaginó enfrentar.

Bajo este contexto, hace poco la actriz mexicana nacida en la Ciudad de México reveló que tiene un tipo de depresión post parto, debido a que ha experimentado muchas emociones, así como lo difícil que fue lidiar con su embarazo cuando todavía no se lo compartía a nadie y tenía que cargar consigo una difícil carga de trabajo.

“Yo no sé si es depresión postparto, pero lo que siento es, en una misma hora o hasta media hora, 20 minutos, la alegría, la felicidad más infinita y después siento el infierno, el miedo y terror más profundo, pero en un lapso de tiempo digo ‘esto no es normal”, indicó en mayo pasado.

SEGUIR LEYENDO: