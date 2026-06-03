Licuado de piña, avena y manzana: la bebida natural que ayuda a la digestión y al control del colesterol

Un vaso de licuado de piña, avena y manzana, ideal para la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mejorar su salud digestiva y cuidar su corazón. Entre las bebidas más populares destaca el licuado de piña, avena y manzana, una combinación de ingredientes ricos en fibra y nutrientes que puede ofrecer diversos beneficios al organismo.

Aunque en redes sociales suele promocionarse como una bebida capaz de “limpiar el colon”, sin embargo, este licuado sí puede favorecer el tránsito intestinal y contribuir a una alimentación saludable.

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¿Qué beneficios aporta la piña?

Unas rodajas de piña (Freepik)

La piña es una fruta tropical rica en vitamina C, agua y antioxidantes. Además, contiene bromelina, una enzima que ayuda en la digestión de las proteínas y puede contribuir a disminuir la sensación de pesadez después de las comidas.

Su elevado contenido de agua también favorece la hidratación, un factor clave para mantener un adecuado funcionamiento intestinal.

La avena, aliada para reducir el colesterol

Un tazón de avena natural con una cuchara de madera se exhibe sobre una mesa rústica, junto a frutos rojos frescos, bayas deshidratadas y almendras, destacando una opción de desayuno nutritivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es considerada uno de los alimentos más completos para la salud cardiovascular. Su principal beneficio radica en los beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que ayuda a disminuir la absorción de colesterol en el intestino.

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Diversos estudios han demostrado que el consumo regular de avena puede contribuir a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares.

Además, genera una sensación de saciedad prolongada, lo que puede ayudar a controlar el apetito y favorecer el mantenimiento de un peso saludable.

La manzana y su aporte de fibra

Manzanas de diferentes colores. (Freepik)

La manzana es una de las frutas más recomendadas por especialistas debido a su contenido de pectina, una fibra soluble que beneficia la salud intestinal y cardiovascular.

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Consumirla con cáscara permite aprovechar una mayor cantidad de fibra, la cual favorece el movimiento regular del intestino y ayuda a alimentar las bacterias benéficas de la microbiota intestinal.

Asimismo, la pectina puede contribuir a disminuir los niveles de colesterol en sangre al reducir su absorción en el sistema digestivo.

La dieta rica en fibra sí favorece una mejor función intestinal, ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye al bienestar digestivo en general.

Por ello, el licuado de piña, avena y manzana puede ser un complemento saludable dentro de una alimentación equilibrada, aunque no debe considerarse un tratamiento médico.

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Cómo preparar el licuado de piña, avena y manzana

Un vaso de licuado de piña, avena y manzana una bebida refrescante y rica en fibra para empezar el día con energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta bebida se necesitan los siguientes ingredientes:

Dos rodajas de piña natural.

Una manzana con cáscara.

Tres cucharadas de avena.

Un vaso de agua.

Canela al gusto (opcional).

La preparación consiste en colocar todos los ingredientes en la licuadora y procesarlos hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda consumirlo recién preparado para aprovechar mejor sus nutrientes.

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Si una persona presenta niveles elevados de colesterol o enfermedades digestivas, es importante acudir a un profesional de la salud para recibir orientación personalizada.

El licuado de piña, avena y manzana puede ser una opción nutritiva para comenzar el día, gracias a su contenido de fibra, vitaminas y antioxidantes, convirtiéndose en un aliado para quienes buscan mejorar su salud digestiva y cardiovascular de manera natural.

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