“Un Dr. Simi bien pachucote”: aventaron peluche a La Maldita Vecindad y así reaccionó Roco

La euforia de Dr. Simi continua y todo parece indicar que está por convertirse en una tradición para los fans mexicanos, pues aunque algunos artistas nacidos en tierras aztecas han “despreciado” los conocidos peluches, el público persiste y siguen lanzándolos en grandes espectáculos de estrellas internacionales como Lady Gaga, Rosalía, Maroon 5, Coldplay y bandas nacionales como La Maldita Vecindad, quienes recibieron al doctor más pachuco que puede existir.

Tras el escándalo que desató Rubén Albarrán -vocalista de Café Tacvba- por decapitar una figura del Dr. Simi que recibió durante su concierto en Bélgica, La Maldita Vecindad se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por su reacción al tomar el peluche con que mucho aprecio personalizó @doctoracomadreja en su honor.

En los videos que circulan en internet se puede apreciar a Roco Pachukote cantando en el centro del escenario en León, Guanajuato, cuando la usuaria de TikTok agarró la figura y se la lanzó. Tan solo bastaron unos segundos para que el vocalista notara su presencia y sin pensarlo dos veces lo agarró. Cuando terminó de cantar agradeció el gesto de su fan y aplaudió los detalles característicos de la moda que se nació en los años 30.

Nunca había visto un Dr. Simi bien pachucote, con su cadenita y toda la onda. Se va a quedar sentadito aquí todo el concierto.

El intérprete de Kumbala, Pachuco, Solín y Dos palabras colocó el peluche sobre una bocina que estaba en la orilla del escenario y continuó con su concierto. Gracias a la usuaria se sabe que al final se llevó a Dr. Simi y un peluche de perrito que también le obsequiaron, además se tomó varias fotos que compartió en sus redes sociales, donde reiteró su agradecimiento a sus fans.

“Dr. Veterinario Simi y su perrito en el Congreso Veterinario de León. Gracias a Doctora comadreja por la creatividad y la alegría. Pura paz y baile. Ometeotl”, escribió Roco en Facebook.

Como era de esperarse, los videos que compartió @doctoracomadreja en su cuenta de TikTok se llenaron con comentarios positivos por parte de los usuarios, sobre todo después del disgusto que provocó Rubén Albarrán al destrozar una figura que uno de sus fans mexicanos le aventó durante un concierto que ofreció Café Tacvba en Bélgica.

“El de Café Tacvba lo rompió en pleno concierto”. “Lo bueno si lo aceptaron no como los de @tiktacvba que rompieron uno, muy de mal gusto la verdad”. “Que bonito detalle el que tuviste con ellos”. “Te quedó genial ese pachuco”. “Que bueno que no lo rompieron”. “Yo preocupada viendo el vídeo después de ver a los de Café Tacvba”. “Creo que es el mejor Dr. Simi de todos los que he visto que han entregado”, escribieron en TikTok.

