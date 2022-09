Dr. Simi respondió a destrucción de peluche de Rubén Albarrán: “Me trataron mal, pero ya me dejaron como nuevo”

(Foto: Captura de pantalla/TikTok)

Después de que hace unos días el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán se hiciera tendencia por destazar en pleno escenario de Bélgica un peluche del Dr. Simi que sus fans mexicanos le lanzaron, el controversial muñeco apareció en redes sociales para lanzarle un contundente mensaje al famoso.

Y es que este juguete se ha convertido desde 2021 en uno de los objetos más representativos que los fans del país utilizan para mandárselo al escenario a sus artistas favoritos y, con ello, demostrarles el cariño y aprecio que les tienen. Pero fue durante una presentación llevada a cabo en el viejo continente, donde el cantante de éxitos como La Ingrata, Volver a comenzar o Las Batallas señaló que despreciaba al peluche y lo destruyó.

“Muchas gracias, el detalle es muy bonito pero la verdad es que odio al Dr. Simi. Perdón, eh, muchas gracias, muchas gracias (...)querían sangre (...) Para sacar un poco de odio, la verdad, no se lo pude hacer a la reina pero sí se lo pude hacer al Dr. Simi”, señaló el famoso durante su presentación.

Esto ocurrió en el cierre del concierto de Café Tacvba en Bélgica, Rubén Albarrán le arrancó la cabeza a un peluche del Dr. Simi, la verdad ya se deben de terminar este tipo de "artistas" egolatras, pedantes y mal agradecidos.

Así, tras las duras críticas que recibió Albarrán en redes sociales días después de que se viralizara el clip de ese momento, la cuenta oficial del Dr. Simi en TikTok lanzó una respuesta al intérprete.

“Esa noche que la chilanga banda me aventó al escenario, me trataron mal. Pero una mañana me dejé caer con mis amigos de CINIA y me dejaron como nuevo”, se podía leer en el clip temporal de la plataforma.

Asimismo, en el breve audiovisual se podía observar uno de los característicos peluches con las partes de su cuerpo separadas y conforme pasaban los segundo, se iba reconstruyendo.

Además, en otro TikTok apareció la botarga del Dr. Simi y también hizo hincapié en que ya había sido reparado tras el escandaloso momento.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y múltiples usuarios se mostraron felices de que el peluche esté en buenas condiciones.

“Ese de Café Tacvba te trató muy mal, pero qué bueno que quedaste como nuevo”. “Café Tacvba no te merece”. “Qué bueno que lo repararon después de lo de Café Tacvba”, son algunos de los comentarios.

Cabe señalar que SOLTRA-CINIA es una empresa ubicada en el estado de Puebla que es la encargada de elaborar a estos muñecos a mano.

Los peluches que tienen su bata de doctor son elaborados por personas que tienen alguna discapacidad y, además de los muñecos, en las instalaciones de CINIA también se elaboran las batas que usan los doctores de esta cadena de farmacias y las bolsas de tela que se venden como sustituto de las que están hechas de plástico. De acuerdo con la página de la empresa SOLTRA, hay casi 400 personas que trabajan en dicha fábrica.

Cómo reaccionó Rubén Albarrán a las críticas por destruir al Dr. Simi

Fue desde su cuenta de Instagram donde Albarrán compartió algunas historias en donde algunos usuarios estuvieron de acuerdo con su actuar durante la presentación.

Asimismo, el cantante utilizó el hashtag “#ODIOALDOCTORSIMI” y colocó algunos aplausos sobre su video destazando al peluche.

De igual manera, el artista de Café Tacvba mostró algunos comentarios que le hicieron sus fans como: “Yo hubiese hecho lo mismo”. “Admiración total”. “Te amo, gracias por recordar que no es gracioso aventar dr. Simi al escenario” o “rub.albarran es conocido por su profunda ideología y sentimientos hacia la Pachamama y la descolonización... Un Dr. Simi representa toda esta ondita enfermiza de las farmacéuticas”.

