Prohibieron peluches de Dr. Simi en auditorio de Guadalajara: “El recinto más aburrido y boomer”

Los peluches del Dr. Simi no dejan de dar de qué hablar en redes sociales. Tanta está llegando a ser su fama en los conciertos, que asistentes han reclamado fuertemente que algunos recintos ya se han encargado de prohibirlos a la entrada.

Tal fue el caso de el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco, el cual prohibió a los asistentes de los conciertos aventar cualquier peluche dirigido escenario. Esta fue una clara alusión al personaje, que recientemente ha incursionado en los eventos como un souvenir para los cantantes internacionales que pisen México.

“Se coronó como el recinto más aburrido y boomer”, “Hacen conciertos o son honores a la bandera?”, “Marcha para ir a aventar Drs Simi al auditorio como protesta”, “¿Qué es esa costumbre de aventar el peluche del Dr. Simi? -exclamó el viejito”, fueron algunas opiniones que se vertieron en redes sociales a manera de protesta por la medida.

Sin embargo, también hubo gente que se mostró a favor de ella, pues consideró que el aventar peluches a los artistas representaba una “moda” desagradable que sería bueno que estuviera regulada.

Anteriormente la medida afectó a los fanáticos de la boyband estadounidense Big Time Rush, pues en el evento llevado a cabo el pasado martes 23 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, algunas personas expresaron inconformidad en sus redes sociales porque el recinto no permitió que ingresaran con peluches:

“Que exageración por un inofensivo peluche”, “No están dejando pasarlossss, llévalos escondidos o no sé cómo pero esconderlosss, que no te los vean porque si te los quitan creo que ya no te los devuelven” y “No puedo creer que por un simple peluche no dejen pasar”, expresaron en Twitter los usuarios.

Pero a pesar de la prohibición, los fans de la agrupación pudieron disfrutar del evento, además, la llegada de los cantantes y músicos Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Roberto Pena causó euforia entre sus admiradores.

¿Por qué fans mexicanos avientan peluches del Dr. Simi en conciertos?

Las botargas del Dr. Simi ya no son el único símbolo viral de las Farmacias Similares, pues los mexicanos se han encargado de hacer de su figura en peluche un recordatorio para los grandes artistas que visitan tierras Aztecas, ya que la nueva tendencia consiste en arrojarlos al escenario durante conciertos.

¿Por qué los mexicanos avientan peluches del Dr. Simi al escenario de los famosos? La respuesta no sobrepasa una gran cantidad de años o misterios, pues el primer caso ocurrió en noviembre de 2021 durante la presentación de la cantante noruega Aurora en el festival Corona Capital en la Ciudad de México.

Ese fue el punto de origen que ha generado todo un movimiento que aparentemente seguirá creciendo en cuanto más artistas de talla internacional decidan pisar tierras Aztecas, o no traer sus giras.

Precio y origen del Dr. Simi

El precio de los muñecos Dr. Simi oscila entre los 120 y los 150 pesos mexicanos, el costo puede variar de acuerdo con el estado donde se ubique la farmacia, los queridos peluches se pueden comprar el cualquier establecimiento de la cadena o incluso ordenarlos a domicilio en algunas aplicaciones.

Estos muñecos hechos de tela miden 30 centímetros y son hechos a mano en las instalaciones de SOLTRA- CINIA en el estado de Puebla. Esta empresa busca la inclusión laboral de personas con capacidades diferentes.

Además de los muñecos, en las instalaciones de CINIA también se elaboran las batas que usan los doctores de esta cadena de farmacias y las bolsas de tela que se venden como sustituto de las que están hechas de plástico. De acuerdo con la página de la empresa SOLTRA, hay casi 400 personas que trabajan en dicha fábrica.

