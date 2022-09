Roberto Palazuelos presumió su costoso Ferrari y evidenció sin querer que estaba averiado

El famoso mostró su lujoso automóvil (Foto: IG robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos se ha consolidado a lo largo de los años en la industria de la farándula mexicana no sólo por su carrera actoral, sino también por demostrar que lleva una vida llena de lujos. Sin embargo, en esta ocasión, lo que parecía ser uno de sus cotidianos momentos para mostrar un costoso auto fue opacado por una advertencia en el tablero del coche, la cual apuntó que le faltaba mantenimiento.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el Diamante Negro se mostró al interior de un automóvil, el cual contaba en el volante con el característico logo de Ferrari. No obstante, aunque el clip duró unos pocos segundos, se pudo observar que al momento en que el famoso encendió el coche, este le lanzó un mensaje.

“Avaria luce di posizione (Fallo en la luz de posición)”, decía el tablero del automóvil que lo delató. Asimismo, la señalización apuntaba a que el faro descompuesto era uno de los traseros.

Cabe señalar que, previo a mostrar el automóvil, el actor de telenovelas como Mañana es para siempre, Muchachitas o La Fea Más Bella enseñó un poco de su visita a Budapest, en donde aparentemente acudió a la emblemática Iglesia de Matías.

(Foto: IG robertopalazuelosbadeaux)

Asimismo, en días anteriores, el artista ha colocado en su cuenta algunas fotografías disfrutando en lujos lugares de la capital de Hungría y con frases como: “Cuando vean que no pueden igualarte y mucho menos superarte tratarán de ensuciarte, a eso se le llama envidia” o ”Si no aprendes a usar tu mente, ella te controlará y te consumirá”, ha causado todo tipo de reacciones en sus seguidores.

Y es que los fans de Palazuelos no dudaron en comentar la serie de post que El Diamante Negro ha hecho y varios de ellos han alabado la vida que lleva el también empresario.

“Mis respetos. Eres tan estudiado que me encanta como manejas tu vida tus negocios todo rillas co tu luz .ejemplo de persona”. “Bien dicho Diamante. La gente le tira piedras a lo que brilla. Saludos”. “Yo le tengo envidia a esa camisa, que puede rozar tu cuerpo..”. “El envidioso no quiere lo que tienes ,quiere que no lo tengas”, son algunos de las menciones que han llenado la caja de comentarios de sus publicaciones.

Roberto Palazuelos Bedaux, es conocido por ser uno de los actores y personajes públicos representativos de la figura del “mirrey”, como se le conoce coloquialmente a los hombres millonarios o de importante posición económica, y que fanfarronean una actitud de extrema seguridad, que muchos han relacionado con la prepotencia.

(Foto: IG robertopalazuelosbadeaux)

El actor no tiene reparo en compartir su vida llena de lujos y propiedades, como lo ha hecho ya a través de un reality show producido por la cadena MTV, donde ha mostrado sus mansiones y sus viajes en jet privado. Pero, de vez en cuando el empresario hotelero también suele sorprender al público, como la ocasión que probó por primera vez un refresco en bolsa.

Y es que en una antigua entrevista en el programa de Unicable De noche todo pasa, Palazuelos se aventuró a beber una soda de esta manera.

“¿Qué es esto? ¿Esto tiene chupe, LSD?”, preguntó Roberto arrancando las risas de la producción. Ante la notoria desconfianza de Palazuelos, Yordi le respondió que solo se trataba de un refresco. “¿En bolsa? ¿Qué no hay billete aquí para la producción? Hay que hacerles un cheque, mándales uno. Nunca había tomado uno en bolsa”, respondió el empresario.

