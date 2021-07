Roberto Palazuelos reaccionó al tomar por primera vez refresco en bolsa: “un baño de pueblo”

Roberto Palazuelos es conocido como El Diamante Negro (Foto: captura de pantalla Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos es conocido por ser uno de los actores y personajes públicos representativos de la figura del “mirrey”, como se le conoce coloquialmente a los hombres millonarios o de importante posición económica, y que fanfarronean una actitud de extrema seguridad, que muchos han relacionado con la prepotencia.

El actor no tiene reparo en compartir su vida llena de lujos y propiedades, como lo ha hecho ya a través de un reality show producido por la cadena MTV, donde ha mostrado sus mansiones y sus viajes en jet privado. Ahora, el también empresario hotelero sorprendió a sus seguidores al aparecer en televisión tomando por primera vez refresco en bolsa, un clásico de la idiosincrasia mexicana.

Y es que durante su participación en el programa de Unicable De noche todo pasa con Yordi Rosado, el actor de telenovelas como Muchachitas fue sorprendido mientras platicaba sobre “Papi Palazuelos”, su línea de merchandising oficial, que consta de batas, camisetas, cubrebocas y gorras con frases y diseños alusivos al “estilo de vida mirrey”.

Roberto Palazuelos en la presentación de su línea de ropa Papi Palazuelos en la Expo Guadalajara, estado de Jalisco (Foto: EFE/Francisco Guasco)

En plena charla, Rosado le ofreció algo de beber a Palazuelos, quien se sorprendió al ver que le dieron un refresco en bolsa. Tal parece que pocas veces lo había visto o pensó que le iban a jugar una broma, pues su reacción fue de desconfianza y le preguntó al también locutor si contenía alcohol o algún tipo de estupefaciente.

“¿Qué es esto? ¿Esto tiene chupe, LSD?”, preguntó Roberto arrancando las risas de la producción. Ante la notoria desconfianza de Palazuelos, Yordi le respondió que solo se trataba de un refresco. “¿En bolsa? ¿Qué no hay billete aquí para la producción? Hay que hacerles un cheque, mándales uno. Nunca había tomado uno en bolsa”, respondió el empresario.

Tras continuar la charla y obsequiarle a Rosado una bata negra con la leyenda “Mirrey is the shit”, Palazuelos tomó de nueva cuenta del refresco y aunque admitió que no es muy asiduo a este tipo de bebida, bromeó con que la idea era buena incluso para una bebida más sofisticada.

La reacción del actor fue de desconfianza en un principio (Foto: Instagram/@denocheconyordi)

“Me voy a dar un baño de pueblo. Así cuando se suban a mi jet les voy a pasar su bolsita con champaña” dijo Palazuelos. Luego, el polémico actor opinó sobre utilizar una bolsa de plástico para servir un refresco: “Es práctico y bara, pero que sean bolsas biodegradables porque tenemos que tener mucho cuidado con el plástico y todas esas cosas”.

Fue en la misma emisión donde El diamante negro, contó una bochornosa experiencia que vivió cuando, en una escena de cama en una telenovela, experimentó una erección, situación que le hizo pedir disculpas a la actriz involucrada en dicha escena.

Aunque no dio detalles sobre cuándo sucedió o quién era la persona con la que se encontraba, Palazuelos narró que en la grabación de una narcoserie tuvo que hacer una escena de cama no pudo controlar su cuerpo.

El empresario dijo que nunca había probado un "chesco de rojo" (Foto: Instagram/@denocheconyordi)

“Era una escena larga, entonces estaba así con ella (…) entonces se siente que qué y ya no lo pude controlar. Entonces me decía (la actriz) ‘ya no te voy a decir Palazuelos, le digo ‘¿entonces cómo me vas a decir?’, ‘Palazo’ (contestó ella)”, relató el empresario.

Palazuelos, al sentirse abochornado por la situación ya que la actriz con la que grababa se había dado cuenta de su erección, tuvo que disculparse con su compañera, quien era la pareja del director y lo hacía sentir en más aprietos de los que ya estaba. A pesar de la situación, logró excusarse de la forma correcta.

El también político se sinceró sobre su relación con sus compañeras de set y aseguró que en los últimos años ha preferido no relacionarse sexualmente con ellas, menos sentimentalmente, pues ha decidido comportarse de forma completamente profesional tras experiencias pasadas.

SEGUIR LEYENDO: